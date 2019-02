Risultati serie A | gol | classifica e highlights della 22giornata

Risultati serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Piatek segna anche all'Olimpico! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, attese oggi 3 febbraio 2019 e valide nella 22giornata.

Basket - Serie A : Venezia e Brindisi vincono in trasferta. I Risultati della 18giornata

Risultati serie B / Classifica aggiornata : squadre in campo all'Adriatico! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite di oggi, domenica 3 febbraio, per la 22giornata del campionato cadetto.

Serie C - i Risultati della 24giornata : Juve Stabia in extremis - Catanzaro vince il derby : Girone A Nel girone A nessuna novità in vetta alla classifica: la Pro Vercelli espugna il campo della Carrarese e si conferma in testa. Tra le inseguitrici, partita folle dell'Arezzo, che a 24 minuti ...

Serie D - i Risultati della 22e 25giornata : cade il Bari - vola il Cesena : Girone D 22giornata Axys Zola - Adrense 0-2, Ciliverghe Calcio - Modena 2-2, Classe - Pavia 3-1, Crema - Calvina Sport 2-2, Fanfulla - Sasso Marconi 3-1, Mezzolara - Pergolettese 0-1, Reggio Audace - ...

Risultati serie A 22ª Giornata – Segno X nel calcio italiano : pari per Torino - Genoa e Fiorentina : Tris di pareggi fra Spal-Torino, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina: i Risultati delle gare del pomeriggio della 22ª Giornata di Serie A Giornata davvero particolare la n°22 del calendario di Serie A: domina il Segno X! Escluso il 3-0 del Napoli sulla Sampdoria nel match del sabato pomeriggio, tutte le altre gare sono terminate in pareggio. Partendo da Empoli-Chievo (2-2) e Juventus-Parma (3-3) giocate ieri, la Giornata di oggi è ...

Risultati serie D diretta live : big match Turris-Bari : Risultati Serie D diretta live – Grande attesa per la giornata del campionato di Serie D, un turno molto importante per la classifica. Trasferta per il Modena sul campo del Ciliveghe, si cercano punti per la promozione. Il Cesena cerca un risultato positivo sul campo del Francavilla, grande spettacolo nel Girone I. Si gioca il big match tra Turris e Bari, partita che può indirizzare definitivamente il campionato, il Messina sul campo ...

Serie A live - le partite di oggi in diretta. Risultati - classifica e marcatori : Serie A di nuovo in campo dopo gli anticipi di ieri . Sono 5 le partite in programma oggi , Segui qui i match live e la classifica aggiornata,, con il match clou, stasera, tra Roma e Milan all'...

Serie A - partite e Risultati della 22ª giornata : Ieri la Juventus ha perso due punti di vantaggio sul Napoli; stasera ci sono Inter-Bologna e Roma-Milan