scuolainforma

: Rischio depennamento graduatoria e conseguente licenziamento: l’Avvocato risponde (4 febbraio) - scuolainforma : Rischio depennamento graduatoria e conseguente licenziamento: l’Avvocato risponde (4 febbraio) -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola-Studio SANTONICOLA AND PARTNERS, nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri quesiti legali, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it.remo nel più breve tempo possibile in questa sezione.L’Avvocato: il quesito di questa settimana DOPPIO RICORSO INOLTRATO AL COSPETTO DI MAGISTRATURE DIVERSE – IDENTICA QUESTIONE – CON ESITI GIUDIZIARI DIFFERENTI (T.A.R., P.D.R., CONSIGLIO DI STATO DA UN LATO E GIUDICE DEL LAVORO DALL’ALTRO).RICHIESTA DI RINUNCIA AL SECONDO RICORSO (QUELLO DEFINITO IN SEDE AMMINISTRATIVA) NON ACCOLTA ECONFLITTO DI GIUDIZI.CONCRETODIDALLAILLUSTRIAMO ...