Renzi lancia il suo nuovo libro | ' Un' altra strada' ' Non basta contestare | bisogna

La convenzione Pd lancia la competizione tra i Renziani : La convenzione nazionale del Pd si risolve in un confronto tra le claque dei tre candidati che si sfideranno alle primarie del 3 marzo. Rumorosissima, per quanto numericamente ridotta, quella di Roberto Giachetti; ben organizzata quella di Maurizio Martina, con il grido "unità" studiato per sottolineare alcuni passaggi del suo intervento; orgogliosa e desiderosa di riscatto quella di Nicola Zingaretti. Il clima di questa platea, insieme ...

Sibilia lancia un sondaggio su Lino Banfi (contro Renzi). E il risultato potete immaginarlo : Un sondaggio su Facebook per testare il "sentiment" della rete sulla nomina di Lino Banfi a rappresentante dell'Italia all'Unesco. Carlo Sibilia usa lo strumento del "pool" ma, a quanto pare, la mossa si trasforma in un boomerang. "Lino Banfi alla commissione UNESCO in un'Italia con il Reddito di cittadinanza o Renzi presidente del consiglio? Con uno sapete già come è finita...". Con una scelta semplice, tra due opzioni: Lino Banfi ...

Renzi lancia la sfida : "Potrei tornare al governo - orgoglioso di ciò che ho fatto" : Matteo Renzi aveva fatto irruzione sulla scena politica facendo rumore. Perse le primarie del Partito Democratico con Pierluigi Bersani, ma fu l'ultima sconfitta di un percorso che ad un certo punto fu costellato di successi, anche elettorali. Partendo addirittura da Sindaco di Firenze e non da parlamentare venne incaricato di formare un governo, quando l'allora presidente Napolitano prese atto che poteva essere l'uomo giusto per dare ...

Renzi : dovevo ribaltare il Pd usando il lanciafiamme : Roma, 10 dic. , askanews, - "Il mio errore più grande è stato non ribaltare il partito. Non entrarci con il lanciafiamme come ci eravamo detti. In alcuni casi il PD ha funzionato, in altre zone è ...

Marco Minniti - dopo il ritiro per la segreteria Pd lancia l'avvertimento a Renzi : l'incubo scissione : Questo passaggio va oltre la cronaca. Indebolire il Pd significa indebolire la democrazia italiana. Mai come adesso rischiamo uno slittamento. Mai come adesso le differenze tra i partiti sono tanto ...

Sta con Minniti o lancia la sua 'Cosa'? Quanto pesa sul congresso Pd l'ombra delle mosse di Renzi : Raccontano che giorni fa Marco Minniti abbia preso il cellulare in mano per parlare direttamente con Matteo Renzi dopo che qualche giornale aveva scritto che l'ex segretario del Partito Democratico ...

