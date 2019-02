Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non è misura assistenzialista - immettiamo 8 miliardi nell’economia italiana” : “Noi inietteremo 8 miliardi di euro nell’economia reale e questo è un ciclo che nel giro di un anno farà sì che noi entro i primi 12 mesi proporremo almeno un’offerta di lavoro nel territorio nazionale. Questo vuol dire che non è una misura assistenzialista, che è una misura che dà fiducia e chiede di impegnarsi per dei doveri”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla presentazione del sito e della card sul Reddito. ...

Reddito - Di Maio : «Ecco la prima card - lo Stato torna amico». Sito attivo : Il premier Conte e Luigi Di Maio presentano Sito e card per il Reddito di cittadinanza. Da oggi è online il portale all'indirizzo Redditodicittadinanza.gov.it, sono disponibili tutte le...

Santanchè : “Reddito cittadinanza? Supercazzola di Di Maio. Luxuria non mi ha capito in tv? Parlavo alle donne” : “Reddito di cittadinanza? Questa roba qui è la più grande Supercazzola che si possa dire e la si può dire a chi non lavora, non ha mai lavorato e non ha capito che il lavoro lo danno le imprese, non la politica. Quelle di Di Maio sono supercazzole“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, che critica duramente il ...

Luigi Di Maio presenta la card per il Reddito di cittadinanza : "Lo Stato torna amico" : "Ecco la prima card del reddito di cittadinanza della storia della Repubblica italiana, è la prima di circa 3 milioni di carte. Quella che vedete è la numero 1". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato la card per il reddito di cittadinanza, con cui "si ristabilisce il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini". Lo Stato, ha ribadito, "torna amico dei cittadini" dopo "la batoste pro austerity".Dal palco ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio presenta sito (per ora solo informativo) e prima card : “Altro passo per smentire le critiche” : Il sito online e la card con la quale potrà essere utilizzato. Il Reddito di cittadinanza muove i primi passi con la presentazione da parte di Luigi Di Maio che cita Albert Einstein: “Tutti coloro che dicono che è impossibile dovrebbero lasciare stare chi ce la sta facendo”. “In poco più di 7 mesi di governo abbiamo trovato i soldi, scritto il decreto e oggi facciamo un altro passo in avanti per smentire chi ha detto che il ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio presenta il sito e la 'card numero 1' - Conte : 'Misura di equità sociale' : "E' una riforma complessa perché è fondata su un patto di lavoro, un patto di formazione e un meccanismo di inclusione sociale. Abbiamo faticato tanto, studiato le riforme simili realizzate in Ue e ...

