Reddito di cittadinanza | in rete il sito ufficiale che spiega i requisiti del sussidio

Reddito di cittadinanza - il sito è online : In Rete le informazioni per ricevere i nuovi sussidi. Di Maio contestato a Pomigliano d’Arco: cori di studenti, operai e disoccupati. Tensioni con la polizia

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non è misura assistenzialista - immettiamo 8 miliardi nell’economia italiana” : “Noi inietteremo 8 miliardi di euro nell’economia reale e questo è un ciclo che nel giro di un anno farà sì che noi entro i primi 12 mesi proporremo almeno un’offerta di lavoro nel territorio nazionale. Questo vuol dire che non è una misura assistenzialista, che è una misura che dà fiducia e chiede di impegnarsi per dei doveri”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla presentazione del sito e della card sul Reddito. ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - tutti i dubbi dell'Inps : Il Reddito di cittadinanza "fissa un livello di prestazione molto elevato per un singolo e questo spiazza i redditi da lavoro". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, spiegando che gli ...

Reddito cittadinanza - Boeri avverte : “Meglio rinviarlo - c’è rischio di dichiarazioni Isee false” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri in audizione al Senato: "Sarebbe opportuno rinviare il Reddito di cittadinanza a quando sarà operativo l'Isee precompilato visto che dagli approfondimenti svolti dall'Inps le dichiarazioni sostitutive per ottenerlo sottodichiarano il patrimonio finanziario".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Boeri riduce la platea dei beneficiari : "Saranno 2 - 4 milioni" : MILANO - La platea dei possibili beneficiari del Reddito di cittadinanza potrebbe essere molto inferiore alle stime iniziali del governo. È quanto emerge dai numeri comunicati oggi in audizione dal ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio presenta la prima card. Il sito online da oggi : Luigi Di Maio scopre la teca contenente la prima di tre milioni di card destinate ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. "E' come il centino di zio Paperone..." scherza il ministro del Lavoro. La ...

Ecco tutte le scadenze per richiedere il Reddito di cittadinanza : Da subito si può chiedere l’Isee ai Caf,o all’Inps per capire se si possiedono i requisiti. Dal 6 marzo si può presentare la domanda sul portale dedicato, alle Poste o ai Caf. A fine aprile l’erogazione per i beneficiari ...

Reddito di cittadinanza - una guida pratica /3. Come funzionano la piattaforma digitale e il navigator : di Francesco Pastore e Francesco Giubileo Uno dei temi più discussi quando si parla del Reddito di cttadinanza (Rdc) è il ruolo della piattaforma digitale e dell’ormai mitico “navigator” ai quali dedichiamo questo breve commento al decreto, il terzo della nostra guida pratica (parte prima; parte seconda). Innanzitutto va detto che ci saranno due piattaforme: 1. il Siulp (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro), situato presso ...

Reddito cittadinanza - Boeri : rilevanti effetti scoraggiamento lavoro : Roma, 4 feb., askanews, - Il Reddito di cittadinanza 'fissa un livello di prestazione molto elevato per un singolo'. Questo 'fa pensare che gli effetti di scoraggiamento al lavoro siano rilevanti'. Lo ...

Boeri - Inps - : la platea del Reddito di cittadinanza è di 2 - 4 milioni. Costerà 8 - 5 miliardi : Il reddito di cittadinanza avrà una platea di circa 2,4 milioni di persone per un costo complessivo di 8,5 miliardi. Lo ha detto in audizione alla Commissione Lavoro del Senato, il presidente dell'...

Santanchè : “Reddito cittadinanza? Supercazzola di Di Maio. Luxuria non mi ha capito in tv? Parlavo alle donne” : “Reddito di cittadinanza? Questa roba qui è la più grande Supercazzola che si possa dire e la si può dire a chi non lavora, non ha mai lavorato e non ha capito che il lavoro lo danno le imprese, non la politica. Quelle di Di Maio sono supercazzole“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, che critica duramente il ...

Reddito cittadinanza - sito al via. Di Maio : 'Emozionato e orgoglioso - oggi al via rivoluzione' : ... non solo i beneficiari, ma tutti, perché questa è una misura di equità sociale, di politica attiva del lavoro '. Molto emozionato, il Ministro del Welfare ha premuto il bottone per mettere online il ...

Luigi Di Maio presenta la card per il Reddito di cittadinanza : "Lo Stato torna amico" : "Ecco la prima card del reddito di cittadinanza della storia della Repubblica italiana, è la prima di circa 3 milioni di carte. Quella che vedete è la numero 1". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato la card per il reddito di cittadinanza, con cui "si ristabilisce il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini". Lo Stato, ha ribadito, "torna amico dei cittadini" dopo "la batoste pro austerity".Dal palco ...