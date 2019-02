Reddito di cittadinanza | Confindustria | Potrebbe scoraggiare giovani dal cercare

Parte il Reddito di cittadinanza. Di Maio presenta card e sito : Si alza il sipario sul sito del reddito di cittadinanza e sulla card per usare il contributo. Alle 15 all'Auditorium Enel di Roma 'presento la prima card della storia della Repubblica per il reddito ...

La triste storia dei senzatetto che resteranno senza Reddito di cittadinanza : Dieci anni di residenza in Italia, gli ultimi due dei quali continuativi. Peccato che solo 200 comuni italiani su circa 8mila concedano degli indirizzi fittizi, spesso proprio la sede del municipio, per consentire ai senzatetto di ottenere la residenza, la carta d’identità, e dunque accedere ai diversi benefici. Fra i quali, ultimo, il reddito di cittadinanza rispetto al quale assisteremo proprio oggi al lancio del sito internet dedicato ...

Sito Reddito di cittadinanza : indirizzo - requisiti e come funziona. La guida : Sito Reddito di cittadinanza: indirizzo, requisiti e come funziona. La guida Il Reddito di cittadinanza verso l’esordio; pronto al lancio il Sito attraverso il quale si potrà fare domanda per ricevere la prestazione. Già oggi 4 febbraio 2019 dovrebbe comparire in rete Redditodicittadinanza.gov.it. D’altra parte, per il primo mese, il portale sarà solo informativo. Sito Reddito di cittadinanza: le date da tenere a mente Infatti, solo ...

Sondaggi Ipsos : gli italiani promuovono governo - ma il 54% boccia Reddito di cittadinanza : Stando ad un Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Ipsos, le misure finanziarie previste nella manovra di bilancio targata M5S-Lega verrebbero sostanzialmente bocciate dalla maggioranza di tutti gli italiani. Ad essere messe sotto accusa sarebbero i due cavalli di battaglia delle due rispettive forze politiche costituenti la maggioranza di governo: il reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle del ministro del lavoro Luigi Di ...

