Reddito di Cittadinanza ci siamo! Ecco il sito online

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Giornata importantissima, oggi presentata la card e ilufficiale per ilROMA – «Oggi è una grande giornata perché nel pomeriggio lanceremo ilinternet suldie cioè gli italiani il mese di febbraio potranno passarlo a raccogliere i documenti che servono per poi metterli in piedi e fare la domanda dela marzo». Con queste parole il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio ha presentato – a Pomigliano d’Arco – i nuovi strumenti che riguardano ildi, ovvero la card e come detto il portale Internet dedicato, www.di.gov.it.La card sarà una normale carta bancaria, del tutto simile ad una ricaricabile. Gialla, con i numeri a rilievo e il logo delle Poste. Le ultime indiscrezioni raccontano così la nuova Card sulla quale saranno accreditati i fondi deldi. ...