Reclamo Reggina-Viterbese | la decisione del giudice sportivo

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Il GS letti gli atti ufficiali, esaminato ilex art. 29 CGS presentato nei termini dalla societàCASTRENSE e le controdeduzioni della società URBSOSSERVA – che nella gara in oggetto, al minuto 13 del primo tempo, l’arbitro decretava la segnatura di una rete a favore della; – che la societàCastrense nelin oggetto eccepiva la validità della segnatura della rete da parte della, asserendo che il pallone non aveva superato la linea di porta, ma aveva colpito il palo che la respingeva nel terreno di gioco. La medesima pertanto, lamentando l’errore tecnico da parte dell’arbitro, richiedeva l’annullamento della gara e la ripetizione della stessa ex art.17 c.4 CGS; – che la societànelle sue controdeduzioni ha contestato l’inammissibilità sia formale che sostanziale del ...