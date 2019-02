Quota 100 | Anci | rischio esodo massiccio personale Comuni | stima 50000

Quota 100 - Boeri : grosso costo graverà su generazioni future : Roma, 4 feb., askanews, - 'Il grosso del costo di Quota 100 graverà sulle generazioni future'. Lo ha detto il presidente dell'Inps Tito Boeri nel corso di un'audizione al Senato sul cosiddetto ...

Quota 100 - Anci : rischio esodo massiccio da Comuni - stima 50mila : Roma, 4 feb., askanews, - Con Quota 100 'si rischia un esodo anticipato e massiccio di personale, soprattutto dirigenziale, che si è nell'impossibilità di sostituire'. E' l'allarme lAnciato dall'Anci ...

Pensioni : Quota 100 - si ipotizzano modifiche prima della conversione in Parlamento : Il maxi decreto unico che contiene Quota 100 e reddito di cittadinanza sta seguendo il suo iter parlamentare in aula al Senato per poi passare alla Camera per la conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Intanto, arrivano nuove critiche da parte dell'economista della Lega Alberto Brambilla che non esclude possibili modifiche alla misura tanto attesa dai lavoratori durante l'iter parlamentare. Per ...

Pensioni flessibili - Progetica afferma : con Quota 100 assegni più bassi fino al 35% : Ad una settimana dalla partenza della quota 100 e con l'inizio delle discussioni parlamentari sulla conversione del decretone in legge arrivano nuovi dati riguardanti i possibili effetti del pensionamento anticipato rispetto al valore del futuro assegno. L'elaborazione è stata condotta dalla società Progetica per conto dell'inserto "L'economia", ovvero l'allegato in uscita ogni lunedì con il Corriere della Sera. Di particolare interesse per i ...

Scuola : Anief presenterà emendamenti al Senato su 'Quota 100' : Lo si apprende da una nota del sindacato che, attraverso le parole del Presidente nazionale Marcello Pacifico, sottolinea l'interesse di molti professionisti all'uscita anticipata dal mondo della ...

Pensioni Quota 100 e RdC : parte la discussione parlamentare del decretone : Inizia nella giornata di oggi la discussione ufficiale del decreto legge contenente il "pacchetto Pensioni" presso la Commissione lavoro del Senato. Il testo deve infatti passare la conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale, stante che la misura d'urgenza è servita per rendere immediatamente operative le nuove opzioni di flessibilità e di tutela del welfare. Tra queste ricordiamo non solo le ...

Assegni meno ricchi - donne penalizzate e il «confine» del 1959 : tre cose da sapere su Quota 100 |Schede : Oggi al via in Senato l’esame del decreto che contiene la riforma delle pensioni e che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Attenzione per chi sta pensando di sceglierlo: con l’opzione Quota 100, staccando 5 anni e 4 mesi in anticipo, si perde il 35% dell’assegno. Cosa rischiano le donne e il paradosso: tra coetanei fino a sei anni di differenza per l’uscita

In pensione a 63 anni - l'alternativa a Quota 100 esiste (ma non è per tutti) : Parliamo dell'Ape Sociale: introdotta dal precedente governo, la misura è stata prorogata fino a dicembre 2019. Ecco chi può...

De Magistris lancia l'allarme Quota 100 : 'Napoli perderà altri vigili urbani' : 'La coperta non è corta, è cortissima. L'unico dato certo, di fronte alle promesse fatte da altri, di organici che si dovevano rafforzare, e rimaste parole, è che noi siamo riusciti il 31 dicembre ...

Pensioni : Quota 100 - per Brambilla la misura non durerà tre anni - costi troppo elevati : "Se alla fine uscissero tutti o quasi i lavoratori che potenzialmente possono aderire a Quota 100, e sono nel 2019 315 mila, le risorse potrebbero non essere sufficienti", lo ha spiegato l'esperto di previdenza molto vicino alla Lega Alberto Brambilla secondo il quale la misura potrebbe rivelarsi molto costosa ed iniqua. Come ormai noto, la misura della Quota 100 contenuta nella nuova Legge di Stabilità 2019, è una misura in via sperimentale che ...

Descalzi : con Quota 100 potremmo avere necessità assunzioni : Roma, 4 feb., askanews, - 'Il governo ci ha chiesto lo stato dei nostri investimenti e abbiamo spiegato che abbiamo in programma spese per 22 miliardi nel quadriennio. Con la riforma dell'età ...

Quota 100 - boom di domande. E' record al Centro sud : Il decretone prevede che il ministero dell'Economia, monitorando i flussi, possa intervenire, bloccando le erogazioni. Certo è che la gente, che non è stupida, si è accorta che il prepensionamento ...

Pensioni scuola : Quota 100 - Ape Sociale e opzione donna domanda dal 4 febbraio on line : Pubblicata la circolare Pensioni del Miur per quota 100: le domande andranno presentate dal 4 al 28 febbraio, riguarderanno oltre i "quotisti", tutte le altre forme di trattamento di pensione anticipata. La procedura di adesione come di consueto sarà fatta tramite il sistema Polis, così molti docenti e Ata che erano stati esclusi dalla possibilità di uscire dal mondo del lavoro, per la mancanza di qualche periodo, anche breve, potranno ...