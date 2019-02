Quota 100 | Comuni a rischio esodo

Quota 100 - Boeri : non vedo un boom di domande - finora 19mila : Roma, 4 feb., askanews, - Sono 19mila le domande arrivate finora all'Inps per accedere alla pensione con "Quota 100". Lo ha detto il presidente istituto di previdenza Tito Boeri intervenendo a "Otto e ...

"Quota 100 non pensiona la Fornero" : Quota 100 non pensiona la legge Fornero: "No assolutamente no". Così il presidente Inps Tito Boeri e risponde indirettamente alle affermazioni del vicepremier Matteo Salvini nel corso della ...

Un peso sulle future generazioni e un esodo di personale dagli uffici comunali : gli allarmi di Inps - Corte dei Conti e Anci su Quota 100 : Due grandi alert su Quota 100. Uno sui costi che graveranno sulle generazioni future, un altro sull'esodo di personale dagli uffici comunali. A lAnciarli sono l'Inps, Corte dei Conti e l'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani. Il grosso del costo di Quota 100 "graverà comunque sulle generazioni future", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro del Senato sul ...

Quota 100 rischia di «svuotare» i Comuni. Verso 50mila uscite. Bongiorno : «Vi aiuteremo» : Il «decretone» rischia di togliere risorse cruciali agli enti locali con le nuove regole sulle pensioni proprio mentre li riempie di nuovi compiti con il reddito di cittadinanza. Il governo promette correttivi con un emendamento che permetta sostituzioni di personale più rapide dove c'è un'emergenza negli organici...

Pensioni - la recessione mette a il rischio il sistema di "Quota 100" : Una crescita del Pil 2019 solo dello 0,5% determinerebbe meno entrate e un buco di due miliardi nei conti dell'Inps. Per il...

Pensioni - Cesare Damiano : 'Quota 100 avrà successo' : Continua il dibattito sulla riforma delle Pensioni e nello specifico sulla quota 100, la domanda più postata sui social (e non solo) è sempre la stessa: conviene oppure no? Un dato di fatto: in pochissimi giorni si è superato il tetto delle 15000 richieste. Pensioni anticipate con la quota 100: sedi Inps intasate, dubbi sulla convenienza I lavoratori che hanno i requisiti o quelli che potenzialmente, pur non avendo compreso bene i contenuti del ...

Quota 100 - Boeri (Inps) : “Il grosso del costo della misura graverà sulle generazioni future” : “Il grosso del costo di Quota 100 graverà comunque sulle generazioni future”. Lo ha detto il presidente uscente dell’Inps Tito Boeri, parlando in audizione in Commissione Lavoro al Senato. “Il debito implicito del sistema pensionistico è destinato ad aumentare sia per effetto del nuovo canale di uscita anticipata che del congelamento degli adeguamenti della speranza di vita per le pensioni anticipate” L'articolo ...

Pensioni ultima ora : calcolo Quota 100 - ecco com’è vantaggiosa : Pensioni ultima ora: calcolo Quota 100, ecco com’è vantaggiosa Pensioni ultima ora: ora che è diventata realtà sono in molti i lavoratori che stanno valutando la praticabilità di Quota 100. Cerchiamo brevemente di riassumere l’intera questione. A seguito della pubblicazione del decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza di lunedì 28 gennaio 2019 le due misure, annunciate dal Governo Conte, sono diventate realtà. I primi ...

Mattarella contro il madurismo del governo e i problemi della Quota100. Di cosa parlare stasera a cena : Finalmente un bel né né, e di fonte quirinalizia. Il perfetto presidente Mattarella costretto ancora una volta a puntualizzare, per strappare il governo dalla deriva madurista, mentre la vergogna del blocco tutto italiano della decisione europea resta purtroppo tutta lì. Presentazione con trionfo

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - tutti i dubbi dell'Inps : Il Reddito di cittadinanza "fissa un livello di prestazione molto elevato per un singolo e questo spiazza i redditi da lavoro". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, spiegando che gli ...

Pensioni - Boeri al Senato : ‘Quota 100 pesa su generazioni future’ : La gran parte dei costi sostenuti per l’attivazione delle Pensioni anticipate con Quota 100, seppur in fase sperimentale per tre anni, "graverà comunque sulle generazioni future". Lo ha ribadito oggi il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito Boeri, durante un’audizione in commissione Lavoro al Senato, dove è cominciato oggi l’iter di conversione in legge del decretone che prevede il Reddito di cittadinanza, Quota 100, ma ...

Boeri : Quota 100 aumenta debito di 38mld : 18.11 Boeri:Quota 100aumenta debito di 38mld Finora sono arrivate all'Inps 18.000 domande per la pensione anticipata con Quota 100, un terzo da dipendenti pubblici. Così il presidente Boeri, in audizione al Senato, specificando che 4 domande su 10 arrivano da Basilicata, Calabria,Campania,Puglia e Sicilia. E sul costo avverte: "Aumenterà il debito implicito di 38 miliardi". Poi sul Reddito di cittadinanza: "Gli effetti di scoraggiamento al ...

Pensioni - migliaia di domande per la Quota 100 in pochi giorni : è boom al Sud : Le domande presentate per andare in pensione con quota 100, fino a questo momento, riguardano soprattutto il Sud. Il boom di domande, inaspettato in queste dimensioni anche dal governo, è stato registrato in particolare in Sicilia, Lazio, Campania e Lombardia. In proporzione il numero di domande nelle regioni del Sud è stato superiore rispetto a quelle di Nord e Centro.Continua a leggere