Quando la cultura si fermava a Eboli | parla il pioniere del miracolo-Matera

vanityfair

: RT @MarioCircello: Quando chi ha causato un danno, propone di ripararlo, con lo stesso metodo che lo ha causato. #economia, #finanza, #fina… - ClitoRider : RT @MarioCircello: Quando chi ha causato un danno, propone di ripararlo, con lo stesso metodo che lo ha causato. #economia, #finanza, #fina… - Nutizieri : Quando la mortadella era tedesca, Bologna «grassa» grazie agli studenti - abatepietro : @inondazionitv Restavo incantato ad ascoltarlo quando avevo la fortuna di incontrarlo.Un Giorno preso appuntamento… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) La vecchiaLa vecchiaLa vecchiaLa vecchiaLa vecchiaLa vecchiaUn West italiano, dove il tempo sembra essersi cristallizzato in uno spazio primitivo e metafisico. Una specie di Terra Santa alternativa: non a caso, come è noto, proprio qui Pasolini ha ambientato il suo Vangelo secondo Matteo e, più di recente, Mel Gibson la sua Passione di Cristo. Che se tornasse a fermarsi a, per citare il capolavoro di un altro grande compagno di viaggio di questa terra martoriata e risorta, Carlo Levi, resterebbe lui stesso a bocca aperta.Patrimonio Unesco dell’umanità dal 1994,appare oggi irriconoscibile rispetto a solo poche decine di anni fa. La città dei sassi, sotto i riflettori internazionali grazie allo status di Capitale europea della2019, non ha più nulla da spartire con quella “vergogna nazionale” che era ...