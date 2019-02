Professionisti della bancarotta a Messina | arresti e sequestro da 15 milioni

agi

: RT @ArsenaleKappa: Cari @unipv e @MiurSocial da quando autorizzate il vostro docente @ricpuglisi a stalkerare professionisti? Si ravvisano… - Ulisse0672 : RT @ArsenaleKappa: Cari @unipv e @MiurSocial da quando autorizzate il vostro docente @ricpuglisi a stalkerare professionisti? Si ravvisano… - tommasomatic : RT @ArsenaleKappa: Cari @unipv e @MiurSocial da quando autorizzate il vostro docente @ricpuglisi a stalkerare professionisti? Si ravvisano… - A_Gentili : RT @ArsenaleKappa: Cari @unipv e @MiurSocial da quando autorizzate il vostro docente @ricpuglisi a stalkerare professionisti? Si ravvisano… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Operazione "Default". Sgominata un'organizzazione con a capo due avvocati e un commercialista. I finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito 16 misure cautelari (due ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre aglidomiciliari e undici ordinanze di divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali) e aldi beni del valore complessivo di circa 15di euro, nei confronti dei componenti di un'associazione per delinquere specializzata in reati di, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio e auto-riciclaggio, falso ideologico in atto pubblico ed appropriazione indebita. I sigilli sono scattati per un patrimonio immobiliare e mobiliare, costituito da alberghi, aziende, terreni nonché quote societarie e somme di denaro per un valore complessivo di circa 15di euro.