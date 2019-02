Prevenzione dello spreco alimentare | il food waste vale 15 miliardi

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Quasi un punto di Pil (0,88%). Per un valore di 15di euro, cioè la sommadi filiera, tra produzione e distribuzione, stimato in oltre 3(21,1% del totale), e deldomestico reale, cioè quello misurato nelle case degli italiani attraverso il test dei Diari di Famiglia, che rappresenta quindi i 4/5complessivo di cibo in Italia e11,8. I dati sono stati diffusi in occasione della sesta Giornata Nazionale di(5 febbraio), durante l’evento di oggi ‘Zero. Zero Hunger’ presso la sede Fao di Roma, dal progetto 60 Sei Zero dell’Università di Bologna – Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari con il ministero dell’Ambiente e la campagnaZero di Last Minute Market. Anche se la fotografiareale individua chiaramente la vera voragine ...