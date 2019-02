Prescrizione contributi Inps | versamenti dimenticati | come accorgersi

Prescrizione contributi Inps 2018 : proroga al 2019 chi riguarda? : Prescrizione contributi Inps 2018: proroga al 2019 chi riguarda? proroga Prescrizione contributi Inps 2019: per chi I lavoratori dovrebbero controllare con regolarità il proprio estratto conto contributivo in modo da verificare la presenza di “ buchi”. Per farlo basta accedere alla propria area personale (MyInps) inserendo le credenziali richieste; quindi, nel proprio fascicolo previdenziale e, nello specifico, nella sezione ...

Contributi Inps 2019 : proroga Prescrizione al 2020 - arriva la circolare : Contributi Inps 2019: proroga prescrizione al 2020, arriva la circolare proroga prescrizione Contributi Inps è ufficiale arriva la proroga della prescrizione quinquennale dei Contributi Inps al 2020. La novità è stata comunicata in nella circolare Inps n. 117 dell’11 dicembre 2018 avente il seguente oggetto. “Differimento al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza delle indicazioni fornite con circolare n. 169 del 15 novembre 2017, ...

Prescrizione contributi Inps 2019 : proroga scadenza - il testo del decreto : Prescrizione contributi Inps 2019: proroga scadenza, il testo del decreto testo Prescrizione contributi Inps Nella bozza di decreto contenente Quota 100 e il reddito di cittadinanza c’è spazio anche per la Prescrizione contributi Inps 2019. In particolare ne tratta l’articolo 19, che ha come oggetto il termine di Prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche. Sulla questione è intervenuto ...

Contributi Inps : Prescrizione se non pagati dal datore - come evitarla : Contributi Inps: prescrizione se non pagati dal datore, come evitarla prescrizione Contributi Inps, quando non paga il datore Un giorno entriamo nell’area riservata sul sito dell’Inps e consultiamo l’estratto conto Contributivo. E purtroppo scopriamo che manca qualcosa tra i Contributi Inps che dovrebbero essere effettivamente accreditati. La mancanza potrebbe essere dovuta a un errore dell’Inps. In questo caso sarà possibile far presente il ...

Prescrizione contributi dipendenti pubblici : slitta al 2020 - novità Inps : Posticipata al 2020 l’estensione della Prescrizione quinquennale dei contributi per i dipendenti pubblici prevista per il 1° gennaio 2019. Lo ha comunicato l’Inps con circolare n. 117 dello scorso 11 dicembre. La proroga, si legge nel documento, si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da enti pubblici, sindacati e patronati che hanno richiesto un ulteriore anno di tempo per consentire ai datori di lavoro di ...

Prescrizione contributi dipendenti pubblici : proroga Inps al 2020 : Il 15 novembre 2017 l'Inps aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n.169 intitolata "Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti" con la quale veniva stabilito che le posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione dovevano essere regolarizzate entro il 1 gennaio 2019, termine prescrizionale. Ora con la Circolare n.117 pubblicata lo scorso 11 dicembre, l'Inps ...

Statali - novità su Prescrizione contributi : Differiti i termini previsti per la prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche. E' quanto fa sapere l'Inps con la circolare n. 117, LEGGI ,, comunicando di aver differito ...