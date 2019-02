Premier League | Liverpool fermato dal West Ham | City a -3

Risultati Premier League - il West Ham ferma il Liverpool : campionato apertissimo [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Premier League - ESCLUSIVO Cartacci - Top Calcio 24 - : "Vedo il City favorito. Salah e Aguero mostruosi" : ... noto procuratore e opinionista sportivo, esperto di Calcio britannico,, che in ESCLUSIVA ci ha dato un suo personale commento su quello che per molti è il miglior campionato del mondo. In esclusiva ...

Premier League - con una tripletta di Aguero il City supera l'Arsenal 3-1 : El Kun Aguero è l'arma impropria nelle mani di Pep Guardiola per superare l'Arsenal e riportare il Manchester City alla vittoria dopo la battuta d'arresto col Newcastle. Con una tripletta, l'argentino ...

Premier League : Rashford regala la vittoria allo United contro il Leicester : Il Manchester United non gioca una partita brillante in casa del Leicester ma grazie al nono gol in campionato di Rashford batte le Foxes 1-0, quinta vittoria esterna filata e quarto posto che rimane ...

Premier League - Leicester-Manchester United 0-1. Decide Rashford : L'1-0 fa esultare Solskjaer e il mondo United: nove successi su dieci con il norvegese al comando. E la classifica ride. Stefano Boldrini

Premier League – Gioia Chelsea - brilla subito Higuain : doppietta nel 5-0 all’Huddersfield [VIDEO] : Gonzalo Higuain firma una strepitosa doppietta nella sfida fra Chelsea e Huddersflield, vinta dai Blues per 5-0 Il Chelsea si lascia alle spalle il pesante ko per 4-0 di Bournemouth, sconfiggendo, allo Stamford Bridge, per 5-0 l’Huddersfield. Per la squadra di Maurizio Sarri vanno in gol Gonzalo Higuain, che firma le prime reti con la maglia dei ‘Blues’ al 16′ e al 69′, Eden Hazard al 45′ su rigore e al ...

Premier League - c'è la doppietta di Higuain nella manita del Chelsea all'Huddersfield : Il Chelsea si lascia alle spalle il pesante ko per 4-0 di Bournemouth, sconfiggendo, allo Stamford Bridge, per 5-0 l'Huddersfield. Per la squadra di Maurizio Sarri vanno in gol Gonzalo Higuain, che ...

Premier League : il Tottenham ringrazia Son - Newcastle ko e secondo posto : Il Tottenham batte a Wembley il Newcastle e si gode almeno un giorno al secondo posto in classifica in Premier League, a -4 dal Liverpool capolista. Partita combattutissima a Wembley, Lamela e Rondon ...

Premier League - Tottenham di misura con il Newcastle : decide Son : ROMA - Il terzo incomodo in Premier League è il Tottenham di Pochettino . Gli Spurs nonostante le pesanti assenze di Alli e Kane continuano a vincere e convincere. Nel match di apertura della 25esima ...

Tottenham - nessun acquisto in un anno : è record storico in Premier League : La finestra invernale del calciomercato si è chiusa giovedì e, esattamente come la scorsa estate, il Tottenham non ha fatto alcun acquisto. Un fatto piuttosto inusuale per un club, addirittura ...