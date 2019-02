Piena del Reno | allerta si attenua

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per la Piena del fiume Reno : “Per la giornata di martedì 5 febbraio non sono previste condizioni Meteorologiche significative ai fini del sistema di Allertamento. L’Allerta Gialla si riferisce alle criticità idrauliche e idrogeologiche in corso sul territorio regionale“: lo rende noto la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna. “L’Allerta gialla sulla macroarea D è riferita ad un protrarsi della piena del fiume Reno nelle sezioni ...

Maltempo - ex capo della Protezione Civile Emilia-Romagna : “La Piena si poteva prevedere” : L’ultima piena del Reno “è solo un campanello d’allarme”, “dobbiamo smetterla di parlare di eventi imprevedibili ed eccezionali, le piene non sono terremoti e gli eventi meteo saranno sempre più estremi per il cambiamento climatico. Serve un adeguamento delle infrastrutture, altrimenti situazioni come questa delle ultime ore saranno la quotidianità”. Lo dice all’ANSA Demetrio Egidi, ex capo della ...

Maltempo : riaperte le provinciali coinvolte dalla Piena del Reno : La situazione della viabilita’ nel Bolognese colpito da alalgamenti sta tornando alla normalita’. La citta’ metropolitana di Bologna informa che sono state riaperte tutte le strade provinciali coinvolte dalla piena del Reno, compresa la Trasversale di Pianura. Nel Modenese la Provincia comunica che e’ stato riaperto il ponte Motta sul fiume Secchia lungo la strada provinciale 458 tra Carpi, chiuso dalla serata di sabato 2 ...

Maltempo - carabinieri travolti dalla Piena del Reno : dimessi dall’ospedale : Sono stati dimessi ieri sera i sei carabinieri che ieri sono stati travolti dalla piena del Reno mentre prestavano soccorso nella Bassa Bolognese. Per tutti prognosi variabili da uno a tre giorni per principio di ipotermia. Lo ha annunciato Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, al termine del vertice in Prefettura tra Protezione civile, prefetto, Regione, Comuni e forze dell’ordine. L'articolo Maltempo, ...

Maltempo - Emilia-Romagna : “La Piena del Reno scesa sotto livelli d’allarme” : Grazie anche al miglioramento delle condizioni meteo, sta scendendo sotto i livelli di allarme, anche se con un deflusso molto lento, la piena del Reno, nel bolognese, dove ieri la rottura della breccia del fiume ha provocato la fuoriuscita dell’acqua nel comune di Castel Maggiore e in quello di Argelato. Esondazione che, tra le ultime ore della notte e le prime ore del mattino, ha interessato anche parti dei comuni di Castello d’Argile e San ...

Maltempo - donna salvata dalla Piena del Cecina : era in tenda : Una ucraina, senza fissa dimora, che risultava dispersa durante la piena del fiume Cecina, a seguito di ricerche mirate e’ stata ritrovata in buono stato di salute all’interno di una tenda grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco il cui personale l’ha avvistata dall’alto. Una accurata perlustrazione aerea ha individuato, seminascosta in un canneto, la tenda, quindi da terra personale della ...

Ondata di Piena del Reno - 6 carabinieri in ospedale e 280 persone abbandonano casa : Sei carabinieri della compagnia di Bologna-Borgo Panigale sono stati ricoverati negli ospedali di Bentivoglio e Maggiore di Bologna per gli effetti dell'ipotermia. Nel pomeriggio, in via Bondanello a Castel Maggiore, il comandante della compagnia dei carabinieri di Bologna-Borgo Panigale, il maggiore Elio Norino, e altri cinque colleghi sono intervenuti per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del fiume ...

