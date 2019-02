Perché Trump su Afghanistan | Siria e Yemen spiazza repubblicani e democratici

Perché Coats sconfessa Trump su Iran e Corea del Nord : ... Dan Coats , ha testimoniato davanti alla Commissione intelligence del Senato oggi, affossando due delle linee politico-programmatiche più forti del presidente Donald Trump in politica estera. Il ...

Stati Uniti - arrestato Roger Stone : Perché per Donald Trump può essere la fine : Un terremoto negli Stati Uniti: in manette Roger Stone, lo storico consulente di Donald Trump. arrestato dall'Fbi nell'ambito della cosiddetta inchiesta Russiagate sulle presidenziali 2016 condotto dal procuratore speciale Robert Mueller. Stone, si apprende, è indagato per sette capi d'accusa, tra i

Perché la frenata della Cina non è colpa di Trump ma di Xi : Milano. L’economia cinese ha registrato ieri il suo peggior risultato dal 1990: nel 2018 il paese è cresciuto del 6,6 per cento, con una crescita del 6,4 per cento registrata nell’ultimo trimestre dell’anno, il livello più basso dai tempi della crisi finanziaria globale. Questi dati poco soddisfacen

Non solo Trump - ecco chi e Perché in America fa la guerra a Huawei e Zte : In realtà il mondo intero può vedere molto chiaramente che il vero intento degli Stati Uniti sia di impiegare il suo apparato di stato in ogni modo concepibile per sopprimere e bloccare le aziende ...

Shutdown - Trump : "muro Messico essenziale"/ Video discorso agli Usa - "blocco resta Perché i dem non cedono" : discorso agli Usa del Presidente Trump sullo Shutdown: 'muro in Messico essenziale, i dem non cedono e vanno contro interessi nazionali'. Il Video

Se Kim torna a sorpresa a Pechino è Perché di Trump può fare a meno : Roma. Sulla questione nordcoreana è ancora la Cina ad avere l’ultima parola. E’ questo il segnale inviato alla Casa Bianca dopo il quarto incontro a sorpresa tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente cinese Xi Jinping. Da una parte ci sono i colloqui sulla denuclearizzazione tra Washingt

Perché il rapporto sull'andamento dell'economia Usa aiuta Trump in due sfide cruciali : Che le politiche di Trump nel suo primo biennio abbiano fatto benissimo all'economia reale USA emerge pure dal confronto del livello raggiunto in dicembre " 312 mila - rispetto alla media dei nuovi ...

George Clooney e Angelina Jolie - ecco Perché Trump sarà rieletto : Mentre cominciano le grandi manovre per le elezioni Usa del 2020, iniziano ad apparire le voci su possibili candidature democratiche che potrebbero sfidare il presidente in carica Donald Trump.Va precisato, come premessa doverosa che purtroppo i commentatori in Europa non tengono sufficientemente in considerazione, che praticamente mai negli anni recenti l'America ha cambiato dopo un mandato il comandante in capo che aveva eletto. Le uniche ...

Scoperta una nuova specie animale : ecco Perché si è deciso di chiamarla Donald Trump : Dopo la falena dalla folta ‘chioma’ chiamata Trump nel 2017 in onore del presidente Usa, una nuova specie animale è stata catalogata con un nome ispirato a lui. Una società che si occupa di costruzioni ecosostenibili, la EnviroBuild, ha infatti pagato 25mila dollari ad un’asta per battezzare ‘Dermophis DonaldTrumpi‘, un piccolo anfibio della famiglia Caeciliidae scoperto a Panama. La sua caratteristica principale ...

Trump (e non solo) contro Huawei - Perché? : Trump combatte la guerra commerciale con la Cina attaccando le aziende come Huawei e ZTE accusandole di spiare i propri utenti e di agire contro la sovranità dell’impero statunitense e per farlo coinvolge anche gli [...] L'articolo Trump (e non solo) contro Huawei, perché? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Il CEO di Google costretto a spiegare al Congresso Perché se si cerca "idiota" appare la foto di Trump : cercando il termine "idiota" su Google e cliccando sulle immagini, ecco apparire lui: Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti non ha preso bene la questione dei risultati di ricerca del noto motore e così ha chiesto spiegazioni al CEO di Google, Sundar Pichai. Quest'ultimo, davanti ai membri del Congresso, si è ritrovato a spiegare il funzionamento dell'algoritmo, quel meccanismo che ci porta a vedere quello che vediamo e a ...

[L'analisi] Con Trump il commercio mondiale è in pericolo e vi spiego Perché : Soltanto uno sprovveduto può credere alla dichiarazioni degli americani, ovvero che la cinese Huawei abbia potuto mettere a rischio la sicurezza degli Stati Uniti. La realtà è ben diversa: l'America ...

Dazi : Perché Trump ora vuole colpire anche le auto : La reazione del presidente Usa arriva dopo la decisione di Gm di chiudere 5 stabilimenti in Nord America per trasferire la produzione all'estero