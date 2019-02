Perché l' Italia non ha ancora preso una posizione chiara sulla crisi venezuelana

Perché l’economia italiana ha bisogno di più mercati globali - non meno : Negli ultimi giorni il presidente del Consiglio Conte e il vice premier Di Maio hanno sottolineato la correlazione fra la recessione e il calo della domanda internazionale e un’eccessiva dipendenza dell'economia italiana dall'export. In realtà, se guardiamo i numeri, la globalizzazione della nostra economia è un processo virtuoso, anzi ne servirebbe di più...

Perché i giovani fanno fatica a trovare lavoro in Italia : Il lavoro c’è, mancano le competenze si dice spesso. Ma è davvero così semplice? La situazione è più complessa e dipende da vari fattori tra cui la taglia dimensionale delle imprese Italiane, la scarsa presenza di grandi aziende, il nodo delle retribuzioni e l’insufficiente collegamento formazione-lavoro...

Perché è in panne il mercato italiano dell'auto : Roma, 1 feb., askanews, - Incertezza. Sulle tecnologie che cambiano e anche sull'andamento dell'economia. E il mercato italiano delle quattro ruote è già in panne. 'Comincia male il 2019 per il mercato automobilistico italiano', afferma infatti il Csp commentando i dati diffusi oggi dal ...

Sea Watch - Francesco Giro di Forza Italia durissimo : "Perché la Ong si deve vergognare" : Già, la Sea Watch era registrata come uno yacht di lusso: per questo è stata costretta a restare nel porto di Catania, mentre proseguono le indagini. L'equipaggio parlava di "manovra politica", eppure le evidenze d'indagine parlano chiaro: la nave era fuori legge, insomma non poteva navigare per il

Venezuela - emergenza cibo e medicine. Ecco Perché Guaidò spera nel sostegno dell'Italia : L'emergenza Venezuela, inasprita dalle sanzioni che lambiscono il settore petrolifero e quindi l'export di greggio, non fa sperare in una soluzione politica di breve termine. Lo scontro tra le due ...

“Perché non parli dei problemi degli italiani?” : la risposta dei The Jackal nel video che fa riflettere : “Rispondere a un problema con un altro problema non risolverà nessun problema”. È il senso, nonché il titolo del post su Facebook, con cui i The Jackal hanno affrontato una tendenza, quella di trattare un tema (in questo caso l’accoglienza) evitando che si ricevano le critiche per non aver parlato – anche – di altri argomenti. video Facebook/The Jackal L'articolo “Perché non parli dei problemi degli ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Perché Scozia-Italia è già decisiva per evitare il cucchiaio di legno : È soltanto la prima partita, ma può e deve essere già decisiva. Domani pomeriggio in terra scozzese, nello spettacolare scenario di Murrayfield, arriva l’esordio per quanto riguarda la Nazionale italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2019: gli azzurri sfidano la Scozia nella prima giornata del torneo. Già un match fondamentale per entrambe le compagini, ma soprattutto per Parisse e compagni che vogliono andare a caccia del colpo grosso. La ...

Italia in recessione - botta e risposta sul Perché : "Se l'economia entra in un andamento negativo si perderanno tutti i benefici degli anni scorsi - ha aggiunto - che avevano visto la crescita andare in su e il debito cominciare a scendere". Per ...

Vi spiego Perché è colpa - anche - delle politiche europee l'economia fiacca nell'Ue e in Italia : In particolare, la Germania si sta ora rendendo conto che un surplus di bilancio pubblico di '60 miliardi o 1,8% del Pil è un freno all'economia , sua e di quella dei paesi vicini, , e sta ...

Migranti - ecco Perché Sea Watch ha fatto rotta sull Italia. La ricostruzione che smentisce le accuse di Salvini e Toninelli : Nella storia dell'odissea della Sea Watch 3, la nave di una ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 19 gennaio scorso ha soccorso nel Mediterraneo 47 naufraghi, e ha dovuto attendere per 12 ...