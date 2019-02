Per la prima volta al Super Bowl le cheerleader sono anche uomini

La prima volta dei cheerleader maschi al SuPer Bowl : Il Super Bowl 2019 , vinto dai New England Patriots, due cheerleader maschi hanno fatto la storia di questo sport: sono stati infatti i primi uomini a incoraggiare la propria squadra durante la finalissima giocata domenica. Un fatto che è stato accolto come un segno molto forte di un cambiamento dei costumi ...

Il 4 febbraio 1985 gli U2 suonarono Per la prima volta in Italia in una Milano innevata : Il 4 febbraio 1985 gli U2 suonarono per la prima volta in Italia. Milano avrebbe finalmente ospitato lo show della band irlandese che aveva conquistato il mondo, specialmente dopo la pubblicazione di "War!", il disco di Sunday Bloody Sunday che aveva suggellato l'ascesa di Bono Vox e soci nelle classifiche mondiali. In quei giorni, però, la grande nevicata dell'85 passata ormai alla storia aveva creato non pochi problemi, uno dei quali ...

Roberto Benigni protagonista dalla prima serata di Rai2 Per il terzo appuntamento di “C’è…” : Il Roberto Benigni innamorato di Dante e quello capace di commuovere raccontando, semplicemente, l’inno di Mameli. Il Benigni che “quanto t’ho amato e quanto t’amo non lo sai” e quello che trasforma la Costituzione in un viaggio nella nostra Storia. Un volto, una voce e una passione che hanno reso indimenticabili alcune apparizioni tv del grande attore e comico toscano: pagine mai riviste che Rai2 ripropone, insieme ad altre, in “C’è Benigni” ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - stop Perizia sulle auto sequestrate : La Procura della Repubblica di Milano ha sospeso gli accertamenti tecnici irripetibili in programma domani a Napoli sulle cinque vetture sequestrate dalla Digos di Napoli nell'ambito delle indagini ...

Prima sPerona l'auto della ex e poi le dà fuoco con lei ancora dentro : 40enne gravissima : sperona l'auto della ex e le dà fuoco. Sono gravi le condizioni di una quarantenne, aggredita questa mattina nel parcheggio dell'area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse, da un uomo ...

Matilde Brandi parla Per la prima volta della malattia di sua madre in tv e lei muore alla fine della trasmissione. La storia è davvero ... : Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo. Da qualche giorno rifiuta il cibo e capisco tante persone che decidono di voler morire'. Matilde ...

Domenica Live - trionfo Per Barbara D'Urso su Canale 5 : asfaltata La Prima Volta di Cristina Parodi : Semplicemente record. La Domenica Live di Barbara D'Urso , nella puntata del 3 febbraio in onda su Canale 5, fa bottino pieno in termini di share: la Prima parte di trasmissione raccoglie davanti allo ...

A tu Per tu con Xiaomi Mi 9 : prima foto reale - i dettagli : Siete tutti in attesa dello Xiaomi Mi 9? Il prossimo top di gamma del brand cinese potrebbe anche essere rivelato nel corso del MWC 2019 di Barcellona per quanto ne sappiamo, anche se non è opportuno dare la cosa per certa (ve ne parleremo più avanti, laddove la notizia dovesse essere confermata). Grazie a quanto riportato da 'slashleaks.com', adesso abbiamo le idee più chiare su quello che si dice essere il dorso del dispositivo, sul quale ...

Carmen in scena - salotto chic alla prima dell'OPera : È tutta sulle punte la serata glam in scena al Teatro dell'Opera. In cartellone c'è la prima mondiale del balletto Carmen, con le elaborazioni e le orchestrazioni di Gabriele Bonolis e la direzione di ...

Al SuPer Bowl la prima volta di un quotidiano : spot del Washington Post Per difendere il giornalismo : Uno spot da 5,25 milioni di dollari durante il SuperBowl per mettere in evidenza l'importanza del giornalismo e il ruolo essenziale dei giornalisti nelle vite di tutti i giorni. Nella notte il ...

Al via corsa a 3 Per primarie e scoppia il caso Calenda : I tanto attesi numeri ufficiali dei circoli, dopo settimane di polemiche e dati ufficiosi, sono infine arrivati ed hanno decretato che a sfidarsi per la segreteria del Partito democratico saranno in tre: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. A vincere nei circoli e' stato il governatore del Lazio con il 47,4% delle preferenze. Martina e' secondo (36,1%) e Giachetti terzo (11,1%). Una griglia di partenza decisa dal voto di ...

Matteo Salvini - i veri numeri sull'immigrazione : Per la prima volta le espulsioni suPerano gli sbarchi : Sull' immigrazione i numeri sono chiari e dicono che la linea dura di Matteo Salvini dà i suoi risultati. Le cifre sono state comunicate dallo stesso ministro dell'Interno sul suo profilo Twitter. ...

Basket femminile - 16a giornata Serie A1 2019 : Schio sbanca Venezia e torna prima! Successi Per Ragusa e Broni : Si è conclusa la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La scena è stata tutta per la sfida al vertice tra Venezia e Schio, vinta dalle Campionesse d’Italia tornate così al comando della classifica (anche se con una partita in più rispetto alla diretta avversaria). Poche sorprese negli altri incontri in programma, dove sono arrivate le vittorie esterne di Ragusa e Broni, rispettivamente sul campo di ...

Il Bologna apre la crisi dell'Inter : Santander gol - prima gioia Per Mihajlovic : L'Inter esce da San Siro tra i fischi. Infatti il botto lo fa il Bologna, che apre lo stato di crisi dei nerazzurri passando 1-0 grazie al sigillo di Santander. Per Spalletti è il secondo stop di fila dopo quello con il Torino, il terzo considerando l'eliminazione arrivata in Coppa Italia per mano d