Pellegrino | Mai così completo | ai mondiali per una medaglia

Sci di fondo – Pellegrino chiude 15º a Otepää : l’azzurro mai così in alto in una 15 km di tecnica classica : Orgoglio Pellegrino: è 15esimo nella 15 km in tecnica classica di Otepää e “batte” anche il compagno De Fabiani. Trionfo di Niskanen Anche un quindicesimo posto può risollevare il morale di un campione. Federico Pellegrino non era mai andato così forte in questa stagione in una prova distance e in tutta la sua carriera non era mai arrivato così in alto in una 15 km in tecnica classica. L’atleta valdostano chiude 15esimo a ...