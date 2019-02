Papa Francesco negli Emirati Arabi | la durissima accusa | Un favore al regime

Papa Francesco negli Emirati - accolto dal principe ereditario : Nel pomeriggio la visita alla grande moschea dello sceicco Zayed Roma – Il Papa e’ arrivato in auto al palazzo presidenziale di Abu Dhabi, luogo della cerimonia di benvenuto e secondo momento ufficiale del viaggio apostolico negli Emirati Arabi, dopo la cerimonia di ieri sera. Dopo essere stato scortato per tutto il tragitto dalle guardie presidenziali a cavallo fino all’ingresso principale del palazzo, Francesco e’ sceso ...

A Papa Francesco la maglia 'Genova nel cuore' e una lettera del sindaco Bucci - il 'fattorino' è un fotografo genovese : ... ma anche per il suo magistero, per i suoi moniti e i suoi insegnamenti, così straordinariamente preziosi e significativi nell'indicarci la via da seguire come veri cristiani nel mondo di oggi". Per ...

Papa Francesco negli Emirati Arabi : è la prima volta. “Prego per lo Yemen” : Papa Francesco parte per gli Emirati Arabi, primo Pontefice della storia a mettere piede nella penisola araba, ma guarda allo Yemen. Sono ormai quattro anni che il paese è dilaniato da una guerra rovinosa che sta facendo strage di civili. Già il 25 dicembre, durante l’Urbi et Orbi, Bergoglio ha incoraggiato il negoziato di pace che si è aperto in Svezia per fermare il conflitto, che vede da una parte il governo yemenita, sostenuto da una ...

Papa Francesco : "Il mondo ha bisogno di profeti della fede - non del miracolismo" : Anche se ci sono situazioni difficili tra noi e nel mondo non dobbiamo scoraggiarci. Vogliamo fare la nostra parte con il progetto Abbiamo riso per una cosa seria'. Si tratta di un progetto contro la ...

L’appello di Papa Francesco ai politici : “L’aborto non può essere un diritto umano” : Papa Francesco rivolge un appello "a tutti i politici" affinché non considerino l'aborto come un "diritto umano": "A prescindere dalle convinzioni di fede di ognuno, pongano come prima pietra del bene comune la difesa della vita di coloro che stanno per nascere. Non si lascino condizionare da logiche che mirano al successo personale o a interessi solo immediati o di parte, ma guardino sempre lontano".Continua a leggere

Papa Francesco ai politici : "L'aborto non è un diritto umano" : La discussa legge dello stato di New York in materia d'aborto, forse, ha convinto Papa Francesco dell'urgenza di rivolgere un appello pubblico ai politici di tutto il mondo.Il pontefice argentino è sempre stato molto chiaro sulla bioetica: dall'accostamento delle pratiche abortive con "quello che fa la mafia", sino all'associazione con l'affittare dei sicari. Il Santo Padre, glielo riconoscono anche i suoi avversari dottrinali, è un convinto ...

Papa Francesco : difendere la vita vuol dire curarsi anche delle condizioni di vita : Roma, 2 feb., askanews, - 'La Giornata per la vita, istituita 41 anni fa per iniziativa dei Vescovi italiani, mette in luce ogni anno il valore primario della vita umana e il dovere assoluto di ...

Francesco ad Abu Dhabi. E' la prima volta di un Papa negli Emirati arabi : Città del Vaticano, 1 febbraio 2019 - Storico viaggio di Papa Francesco , dal 3 al 5 febbraio. Per la prima volta un Papa si reca nella Penisola arabica, culla dell'Islam, e in particolare negli ...