Papa a Abu Dhabi | contro odio e fake news investire sulla cultura

Il Papa ad Abu Dhabi - la storica visita di Francesco : Abu Dhabi, 4 feb., askanews, - È cominciata la storica visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti. Dopo essere atterrato, il Pontefice ha percorso i lunghi viali del centro di Abu Dhabi per ...

Mons. Machado : Il viaggio del Papa ad Abu Dhabi - segno che l'islam sta cambiando : ... fanno notare che la tolleranza è una necessità a causa della globalizzazione che ha portato milioni di persone di diverse religioni ed etnie a vivere negli emirati e lancia l'economia degli emiri ...

Il Papa ricevuto dal principe ereditario nel palazzo di Abu Dhabi : Città del Vaticano, 4 feb., askanews, - Inizialmente scortato da due file di guarie presidenziali a cavallo che portavano la bandiera vaticana e quella emiratina, poi seguito da un lungo corteo di ...

Emirati : vice ambasciatore al Mulla - visita Papa riflette la posizione di spicco di Abu Dhabi : ... poiché è sempre rimasta aperta all'amicizia e alla cooperazione, e ha stabilito relazioni proficue con i paesi del mondo, rafforzando i legami di amicizia e la cooperazione comune in tutte le aree". ...

Il Papa oggi ad Abu Dhabi - il primo Pontefice nella Penisola araba : Papa Francesco e' arrivato ad Abu Dhabi . L'aereo del Pontefice, proveniente da Roma, e' nell'aeroporto presidenziale della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Un viaggio di tre giorni negli Emirati ...

La Santa Messa ad Abu Dhabi : la prima volta di un Papa nel cuore dell'islam : Nessun Papa aveva mai osato tanto. Il "cuore dell'islam", nella concezione occidentale delle distanze politico - culturali, è spesso stato concepito come abbastanza estraneo al cattolicesimo, magari, specie per i più conservatori, antitetico. Di sicuro di difficile raggiungibilità.Gli ultimi vescovi che si sono seduti sul soglio di Pietro hanno tentato di dar vita a una dialettica, ma raramente hanno messo piede in stati a maggioranza musulmana. ...

Il Papa oggi ad Abu Dhabi - sarà il primo Pontefice nella Penisola araba : Papa Francesco parte oggi per il suo viaggio di tre giorni negli Emirati Arabi Uniti, 27/o del suo pontificato, che porta a 41 i Paesi da lui visitati. Ad Abu Dhabi, capitale del Paese, dove resterà ...

Bergoglio - il primo Papa nel Golfo Farà una messa pubblica ad Abu Dhabi : Oggi Jorge Mario Bergoglio diventa il primo Papa a mettere piede nella regione del Golfo, culla della religione islamica. Va ad Abu Dhabi per scrivere una nuova pagina di storia delle religioni e suggellare una delle principali missioni dichiarate del pontificato: «Costruire ponti» di dialogo tra cristiani e musulmani, per abbattere il fondamento a...

Il Papa ad Abu Dhabi - asse con l’islam contro i fondamentalismi : Con il suo viaggio ad Abu Dhabi da domenica a martedì (3-5 febbraio) Francesco, il primo Papa della storia a visitare gli Emirati Arabi Uniti, tende una mano all'islam mondiale ed emargina i fondamentalisti che, come Jorge Mario Bergoglio ha più volte ricordato, esistono in ogni religione. Il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, insieme a quello di marzo in Marocco, due paesi a maggioranza musulmana l'uno ad Oriente e l'altro ad Occidente, cadono ...

Francesco ad Abu Dhabi. E' la prima volta di un Papa negli Emirati arabi : Città del Vaticano, 1 febbraio 2019 - Storico viaggio di Papa Francesco , dal 3 al 5 febbraio. Per la prima volta un Papa si reca nella Penisola arabica, culla dell'Islam, e in particolare negli ...

Francesco ad Abu Dhabi - la professoressa Paola Pizzo : "Per il Papa il dialogo è un dovere" : Come nasce il 'sì' di Francesco all'Incontro interreligioso internazionale? 'Papa Francesco si è mostrato sempre molto disponibile all'incontro con rappresentanti del mondo islamico. Quello di Abu ...

