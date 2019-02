Panchina Reggina | accordo raggiunto con Massimo Drago

calcioweb.eu

(Di lunedì 4 febbraio 2019)– Saràil nuovo allenatore delladopo l'esonero del tecnico Roberto Cevoli in seguito al ko casalingo nel derby contro il Catanzaro. Negli ultimi minuti è andato in scena un incontro con l'ex Crotone,tra le parti,sarà a Reggio nelle prossime ore, poi i primi allenamenti per iniziare a conoscere i nuovi calciatori. Si tratta di un colpo importante per lache si assicura uno dei migliori allenatori a disposizioni nelle possibilità del club, sfuma così l'arrivo di Serse Cosmi, altra grande soluzione valutata. Ma arriva, allenatore gradito dalla piazza.