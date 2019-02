Palermo Foggia LIVE | la diretta testuale del match

Palermo -Foggia : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali PALERMO, 4-3-3, : Brignoli; Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti, Trajkovski, Puscas. All.: Stellone FOGGIA, 4-3-2-1, : Leali, Ngawa, Billong, ...

Palermo-Foggia : diretta streaming e tv - dove vederla : Palermo-Foggia: diretta streaming e tv, dove vederla Lunedì 04/02/2019 alle ore 21:00 si giocherà allo stadio Renzo Barbera di Palermo, la partita valida per la 22esima giornata di Serie B tra Palermo e Foggia. Partita difficile per il Foggia, che necessita di punti per guadagnarsi la salvezza. Punti non facili da guadagnare in questa giornata giocando in casa della capolista del campionato, reduce da un periodo di appannamento. Siciliani ...