Palermo-Foggia 0-0 | i rosanero perdono la vetta

ilfogliettone

: Palermo-Foggia: solo un pari per gli uomini di Stellone che perdono il primo posto - - sicilianews24 : Palermo-Foggia: solo un pari per gli uomini di Stellone che perdono il primo posto - - zazoomnews : Serie B Palermo-Foggia 0-0: niente gol nel deserto del Barbera - #Serie #Palermo-Foggia #niente -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Finisce 0-0 la partita del "Barbera" fra. Ainon riesce il controsorpasso sul Brescia. Spalti deserti a: fra pioggia, freddo e caos societario si sono presentati 2.407 paganti. E non tutti i 2.210 abbonati hanno scelto di fare loro compagnia. Nel primo tempo alla supremazia territoriale e alle tante occasioni per i padroni di casa risponde al 22' Galano con l'unica vera palla gol per i pugliesi: l'attaccante s'invola da centrocampo tutto solo inseguito da Murawski, entra in area e spara incredibilmente fuori graziando Brignoli e il.Il, come nel primo tempo, continua a creare tanto, ma pecca di concretezza. Ilsi rende pericolosissimo con Iemmello di testa al 12' su cross dalla sinistra di Ranieri, ma Brignoli si supera e mette in angolo. L'occasione piu' pericolosa per i padroni di casa capita al 37' con Puscas, ma Leali ...