Otto e mezzo | Tito Boeri | Nei prossimi mesi chiederemo indietro 10mila euro a

Bimbo rom di Otto anni abbandonato in mezzo alla strada dai genitori : Una notizia a dir poco terribile quella che arriva da Carmagnola, un comune in provincia di Torino, dove un Bimbo di soli 8 anni è stato trovato mentre vagava in mezzo alla provinciale 128.L"episodio risale alla fine dello scorso dicembre, ma i quotidiani locali lo hanno riportato soltanto oggi. Stando a quanto è stato riferito dagli inquirenti, che si sono occupati del delicato caso, sono stati diversi automobilisti a segnalare alle autorità la ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber "sconcerta" i telespettatori : "A chi somiglia adesso...". In diretta - così : Il nuovo look molto aggressivo di Lilli Gruber è ormai un classico di Otto e mezzo. La conduttrice del talk di La7 ha inaugurato lunedì sera l'acconciatura con i capelli all'indietro e per la seconda sera di fila ha abbandonato il vestitino in pelle dal vago sapore fetish ma non il colore, un elegan

Otto e Mezzo - il tripudio di Lilli Gruber : non solo fetish - il look più aggressivo di sempre : Al nero e soprattutto alla pelle nera Lilli Gruber ha abituato i suoi telespettatori. A Otto e Mezzo, su La7, spesso e volentieri sfoggia look dal vago sapore fetish. E nella puntata di lunedì 28 gennaio non ha fatto eccezione. Nel suo salottino si è presentata con un elegantissimo e sorprendente gi

Calciomercato Chievo - c'è SchelOtto : oggi le visite mediche. È un ritorno in Italia dopo 3 anni e mezzo : A tre anni e mezzo dal suo addio al calcio Italiano, Ezequiel Schelotto torna in Serie A e lo fa passando al Chievo Verona , ultima maglia indossata nel nostro campionato dopo quelle di Cesena, ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber spietata : il titolo con cui umilia Luigi Di Maio : Una Lilli Gruber davvero beffarda. Siamo nello studio di Otto e Mezzo, il programma che conduce ogni sera su La7. Si parla di due temi: lo scontro diplomatico in atto tra l'Italia e la Francia e la nomina di Lino Banfi a rappresentante italiano all'Unesco, annunciata da Luigi Di Maio e grillini e di

Flop per La DOttoressa Giò - Barbara D'Urso perde mezzo milione di telespettatori : Ieri, domenica 20 gennaio, è andata in onda la seconda puntata della fiction 'La Dottoressa Giò'. La mini-serie, formata da 4 puntate complessive, vede come protagonista Barbara D'Urso nei panni della rinomata ginecologa Giorgia Basile. La puntata di ieri, però, si è rivelata un Flop. La conduttrice ha perso oltre un milione di telespettatori venendo drasticamente 'superata' dal programma di Fabio Fazio sulla RAI. Gli ascolti della seconda ...

Alfonso Bonafede va da Lilli Gruber a Otto e mezzo poi crolla : foto clamorosa - lo prendono tutti a schiaffi : I grillini sempre più schiacciati da Matteo Salvini. Anche Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, cerca di imitare il leader della Lega indossando la giacca della Polizia penitenziaria e attirando le ironie della rete al grido "sindrome di Stoccolma". Leggi anche: "Gigantesca strumentalizzazion

Otto e Mezzo - Lilli Gruber contro Vittorio Sgarbi : bomba su Silvio Berlusconi : Volano stracci a Otto e Mezzo di Lilli Gruber tra la conduttrice e Vittorio Sgarbi. Nel salottino di La7 si parlava della Rai e del Festival di Sanremo, nel dettaglio dell'attacco di Claudio Baglioni alle politiche del governo sull'immigrazione. Sgarbi, parlando delle reazioni dei partiti di governo

Otto e mezzo - Gruber contro Travaglio : "Toglietegli l'audio" : A Otto e mezzo su La7 è andato in onda uno scontro duro tra Lilli Gruber e Marco Travaglio . La conduttrice di fatto ha redarguito più volte il direttore del Fatto Quotidiano colpevole di aver alzato ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber furibonda con Marco Travaglio : gli toglie l'audio e lo umilia : Una Lilli Gruber così furiosa non si era mai vista. La conduttrice di Otto e Mezzo non riesce ad arginare la logorrea verbale di Marco Travaglio . 'Ti tolgo l'audio', minaccia. E davanti all'...

Trivelle - sOttosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" Ma il vicepremier : "In mezzo al mare sì" : A scatenare il nuovo fronte di frizioni nel governo una nota della leghista Gava. M5s non ci sta e chiede un intervento di Salvini che però precisa: "Vicino alle coste no alle Trivelle ma non si può fermare il mondo"

Otto e mezzo - Cacciari si infuria sul decreto Sicurezza e la Gruber riporta la calma : Durante la puntata di Otto e mezzo di martedì 8 gennaio il prof. Cacciari si è lasciato andare a urla, tanto che la conduttrice Lilli Gruber ha dovuto insistere per riportare la calma. Tra gli ospiti della trasmissioni erano presenti il ministro Giulia Bongiorno e appunto il prof. Cacciari: i due stavano parlando delle navi Sea Watch e Sea Eye, bloccate in mare al largo di Malta con a bordo 49 migranti, quando la discussione è sfociata in una ...