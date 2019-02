OSIRIS-REx | due foto ravvicinate dell' asteroide Bennu

Astronomia : OSIRIS-REx è sempre più vicino a Bennu : OSIRIS-REx sempre più vicino a Bennu. La sonda giunta in orbita intorno all’asteroide lo scorso 3 dicembre ha realizzato un’istantanea dell’oggetto alla distanza da record di 1,6 chilometri regalandoci una vista mozzafiato della superficie di Bennu. Le immagini risalgono al 17 gennaio e sono state scattate dalla Navcam da un’angolazione che permette di avere la visuale sul polo sud dell’asteroide. OSIRIS-REx ha scattato una terza immagine grazie ...

“OSIRIS-Rex ha rilevato tracce di acqua nelle rocce dell’asteroide Bennu” : Ci sono sono tracce d’acqua intrappolate nelle rocce dell’asteroide Bennu: “intraviste” dalla sonda Osiris-Rex della Nasa tra agosto e dicembre durante la fase di avvicinamento, suggeriscono la presenza di acqua liquida sull’asteroide madre da cui si sarebbe staccato Bennu. Un motivo in più per attendere con ansia il campione di questo sasso cosmico che verrà riportato a Terra nel 2023 per capire meglio l’origine e l’evoluzione ...

Astronomia - OSIRIS-REx ha scoperto le prove della presenza di acqua sull’asteroide Bennu : Una sonda spaziale sta ruotando intorno ad un piccolo asteroide a milioni di chilometri di distanza, esaminando la sua superficie, e ha inviato sulla Terra i suoi primi dati. Come parte dell’Origins Program della NASA, la sonda OSIRIS-REx ha viaggiato verso l’asteroide Bennu, a circa 160 milioni di chilometri dal sole, arrivando alla meta il 3 dicembre scorso. L’obiettivo è scoprire i segreti del sistema solare analizzando l’asteroide, ampio ...

La sonda OSIRIS-Rex ha raggiunto l’asteroide Bennu : Dopo un viaggio interplanetario durato 27 mesi, la sonda Osiris-Rex il 3 dicembre ha raggiunto la sua meta, l’asteroide Bennu (a una distanza di 2 miliardi di chilometri dalla Terra). Nell’arco di una settimana, la Nasa mette a segno il secondo importante successo dopo l’arrivo il 26 novembre di InSight sulla superficie di Marte. In prossimità dell’asteroide è stata eseguita la manovra di allineamento, i tecnici della missione hanno ...

Spazio - missione OSIRIS-REx : la sonda orbiterà intorno all’asteroide Bennu per un anno - ne svelerà i segreti : Dopo aver viaggiato nello Spazio per oltre due anni percorrendo 2,2 milioni di chilometri, Osiris Rex (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) è finalmente giunta alla sua destinazione, l’asteroide Bennu. Ora – spiega Global Science – il primo compito della sonda, sarà quello di effettuare una serie di misurazioni per rivelare la massa di Bennu, un asteroide carbonaceo di tipo b che non ha ...

OSIRIS-Rex ha “agganciato” l’asteroide Bennu. La prima volta di una sonda : Alla fine Osiris-Rex ce l’ha fatta, ha incontrato il suo asteroide Bennu. La sonda della Nasa, lanciata a settembre del 2016, è ora intorno alla roccia spaziale dove fra un anno calerà il braccio robotico per prelevarne campioni da riportare a Terra. È la prima volta che la Nasa manda una sonda su un asteroide per riportarne alla base campioni da analizzare. Osiris-Rex ha viaggiato per oltre due anni nello spazio e a guidarla nel suo impervio ...

La navicella Nasa della missione OSIRIS-REx ha raggiunto l'asteroide Bennu : Congratulations to the OSIRIS-REx team! #WelcomeToBennu pic.twitter.com/GWrzLp8gTG " Jim Bridenstine , @JimBridenstine, December 3, 2018 Autore Matteo Pani Categoria Scienza e Tecnologia

Spazio - le immagini dell'asteroide Bennu viste da OSIRIS-Rex : Milano, askanews, - Signore e signori benvenuti su Bennu. Questo sasso spaziale che vaga nel cosmo a milioni di km di distanza dal Sole è stato raggiunto lunedì 3 dicembre 2018 dalla sonda della Nasa ...

La sonda OSIRIS-REx della NASA ha raggiunto il suo asteroide Bennu : La sonda spaziale OSIRIS-REx della NASA ha raggiunto il suo asteroide Bennu, dopo un viaggio interplanetario durato più di due anni coprendo una distanza di 2 miliardi di chilometri dalla Terra. La missione prevede di rimanere nei pressi dell’asteroide per

OSIRIS-Rex - 5 motivi che ci hanno portato sull'asteroide Bennu : Antichissimo, non troppo piccolo, importante per studiare il Sistema solare e l'evoluzione dell'Universo: Bennu è stato scelto per tutte queste ragioni

OSIRIS-Rex - 5 motivi che ci hanno portato sull’asteroide Bennu : (foto: NASA’s Goddard Space Flight Center) Scoperto quasi 20 anni, fa, antichissimo, non troppo piccolo, l’asteroide 101955 Bennu probabilmente possiede alcune delle caratteristiche che lo rendono più appetibile per gli scienziati. Tanto che la Nasa ha appena inviato con successo la missione Osiris-Rex, arrivata il 3 dicembre 2018 in prossimità di Bennu. L’obiettivo della missione è prelevare un campione dell’asteroide ...

Spazio - OSIRIS-Rex incontra l’asteroide Bennu : a bordo la tecnologia italiana : Due miliardi di chilometri per un viaggio lungo due anni ma oggi, alle 18,00 ora italiana, finalmente la sonda della Nasa Osiris-Rex incontra il ‘suo’ asteroide Bennu. La missione dell’ente spaziale statunitense ha l’obiettivo di raccogliere campioni di roccia del ‘masso spaziale’ per allargare la conoscenza sul Sistema Solare. Con questa missione, la Nasa infatti si è data l’obiettivo di capire quali ...

Spazio : la sonda OSIRIS REx ha raggiunto l’asteroide Bennu - uno dei più pericolosi : E’ giunta a destinazione dopo ben due anni di viaggio: oggi, alle 18,10 italiane (con un ritardo di 7 minuti), la sonda Osiris Rex della Nasa ha raggiunto l’asteroide Bennu, da cui dovrà raccogliere campioni delle rocce e riportali a Terra. Uno dei suoi obiettivi è quello di scoprire i segreti di questo fossile del Sistema Solare e capire se contenga molecole organiche alla base della vita. La sonda studierà l’asteroide Bennu ...

La sonda OSIRIS REx ha raggiunto l'asteroide Bennu : Dopo due anni di viaggio, finalmente oggi, alle 18,10 italiane , con un ritardo di 7 minuti, , la sonda Osiris Rex della Nasa ha raggiunto l'asteroide Bennu, da cui dovr raccogliere campioni delle ...