Oroscopo di febbraio per il Capricorno | non pensate troppo | ma fate i fatti

Oroscopo del giorno 6 febbraio : mercoledì la Luna entra in Pesci - sorride l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 6 febbraio 2019 riapre l'appuntamento con l'Astrologia puntando l'indice verso i sei segni rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco. Dite la verità, non vedete l'ora di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata di mercoledì in amore e nel lavoro? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, iniziamo pure a ...

Oroscopo di febbraio per il Sagittario : tristezza per la mancanza di qualcuno : Durante il mese di febbraio l'Oroscopo prevede per i nati sotto il segno del Sagittario un periodo di transizione nei primi quindici giorni, mentre la seconda metà del mese potrebbe portare qualche bella novità, ed anche la tanto attesa riconciliazione con una persona alla quale tenete molto, tuttavia l'assenza di qualcuno che per voi è molto importante (può essere un parente o un caro amico) vi metterà di cattivo umore. L'amore per il ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : ottime notizie per il Cancro - Bilancia serena : La seconda settimana di febbraio preannuncia novità in amore per il Capricorno e ottime notizie per Pesci. Ma scopriamo le previsioni degli astri della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio per tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: lunedì 11 potrebbe esserci qualche inconveniente: qualcosa sul lavoro potrebbe non andare per come vorreste, ma non è il caso di allarmarsi troppo. La situazione potrebbe poi ...

Oroscopo 6 febbraio : novità per Gemelli - Leone affaticato - Acquario trasgressivo : L'Oroscopo del 6 febbraio prevede importanti novità per Gemelli e un netto recupero per Cancro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per mercoledì 6 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: state ritrovando l'entusiasmo perso in amore e sul lavoro state cercando di portare avanti dei progetti ambiziosi. Utilizzate molta prudenza nelle relazioni interpersonali e cercate di coltivare nuove amicizie. Attenzione alla salute ...

Oroscopo settimanale Ada Alberti a Mattino 5 : previsioni 4-8 febbraio : Ada Alberti, Oroscopo della settimana: le previsioni a Mattino Cinque Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno chiuso Mattino 5 oggi con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti. La conduttrice di Cecina, dopo un lungo blocco dedicato all’Isola dei Famosi per parlare della terza diretta del reality, ha voluto lanciare le notizie belle dalle stelle dell’astrologa Mediaset. L’Oroscopo della settimana dal 4 all’8 ...

Oroscopo Scorpione : a febbraio troverete l'anima gemella : Il mese di febbraio porterà allo Scorpione novità davvero significative in campo sentimentale, in quanto proprio in coincidenza con San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, potreste incontrare la persona che da tempo state cercando. Nei primi dieci-quindici giorni invece non ci saranno particolari novità per quanto riguarda l'amore. Oroscopo di febbraio: ottime intuizioni Grazie a Mercurio voi dello Scorpione sarete particolarmente ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia 5 febbraio : Leone fortunato - Bilancia caotico : Un altro appuntamento astrale punta un riflettore luccicante sulle relazioni a due, illuminando i segni dello Zodiaco e le loro questioni di cuore nella giornata di martedì. Il Sole è giunto nel domicilio dell'Acquario e si congiunge alla Luna e a Mercurio. L'astro solare, con i suoi raggi potenti e con il suo egocentrismo, brucia l'intelligenza e la sensibilità percettiva dei sentimenti. Se questo transito planetario per l'Acquario fa viaggiare ...

Oroscopo Branko oggi - lunedì 4 febbraio 2019

Paolo Fox - Oroscopo 4 febbraio : le previsioni di oggi su Rai2 : I Fatti Vostri: oroscopo di Paolo Fox di lunedì 4 febbraio 2019 Giancarlo Magalli, Giò Di Tonno e Roberta Morise hanno dato il via alla settimana su Rai2. I tre conduttori de I Fatti Vostri, continuano ad allietare il day time mattutino della seconda rete a partire dalle 11.10 dal lunedì al venerdì. Intrattenimento, musica, rubriche culinarie e attualità hanno condito la puntata odierna della trasmissione ideata da Michele Guardì, che si è ...

Oroscopo del 18 febbraio : Leone immerso in un mare d'amore - Toro nervoso : In questo lunedì 18 febbraio troviamo Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Giove in Sagittario ed il Sole in Acquario. Nettuno e Mercurio transiteranno nel segno dei Pesci. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Luna in Leone ed il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Ariete geloso Ariete: la Luna di fuoco renderà i nativi sospettosi all'inverosimile tanto che potrebbero innescare una polemica dal nulla. L'amore sarà il settore che sarà più ...

Oroscopo di domani 5 febbraio : Leone super-favorito in amore : L'Oroscopo di domani 5 febbraio 2019 svela le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il prossimo martedì. Ansiosi di sapere se il vostro segno potrà contare su una giornata fortunata? Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo martedì saranno solamente due segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina sotto analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio : miglioramenti lavorativi per il Leone : Inizia la prima settimana del mese di febbraio. Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali per le giornate comprese tra lunedì 4 e domenica 10 febbraio 2019. Di seguito l'Oroscopo con i sentimenti, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: questa settimana non sarà semplice da gestire per il segno, evitate di fare troppe cose contemporaneamente. Cercate di essere prudenti soprattutto nella prima parte del periodo. In amore, è ...

Oroscopo 5 febbraio : per la Vergine Luna in opposizione - Ariete stanco : Cosa dicono le previsioni e l'Oroscopo di martedì 5 febbraio? Leggiamo l'astrologia del giorno e cerchiamo di capire quali novità avranno in serbo i segni più fortunati e quali cambiamenti arriveranno nell'amore, nel lavoro e nella salute. Situazioni difficili in amore da gestire per il Cancro, Giove, invece, potrà aiutare la Bilancia a rimettere le cose a posto. Ariete: in amore, chi vive due storie, al momento potrebbe anche dire basta. ...

Oroscopo weekend 8 - 9 e 10 febbraio : scelte per Vergine - Bilancia instabile e Pesci giù : Il secondo weekend del mese di febbraio si prospetta interessante per Scorpione e Sagittario. Le previsioni degli astri per il fine settimana dal venerdì 8 febbraio a domenica 20 febbraio vedono un calo per i Pesci, mentre i nati sotto il segno della Vergine dovranno fare importanti scelte. Da Ariete a Vergine Ariete: il prossimo fine settimana si prospetta molto positivo e proficuo. Potrete sentirvi più aperti e meno critici nei confronti di ...