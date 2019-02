Ondata di gelo negli USA | il lato divertente del vortice polare | capelli congelati in

Ondata di gelo negli USA - il vortice polare ha portato lo spettacolo del parelio : “tanti soli” nel cielo di diversi stati [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

sale a 23 il numero delle persone morte a causa delle temperature polari che hanno investito gli Stati Uniti: un impiegato FedEx di 69 anni è stato trovato morto all'esterno di un centro di smistamento a East Moline in Illinois, sarebbe vittima del gelo (la colonnina di mercurio in zona era scesa fino a -36°C). Solo ieri nella contea di Cook in Illinois sono morte 3 persone: un 92enne e due donne di 62 e 73 anni.

I record sono stati infranti a decine negli Stati Uniti a causa del vortice polare che negli ultimi giorni di gennaio ha scatenato sul Midwest il Freddo più intenso degli ultimi anni. Quando il vortice polare dal Canada si è esteso verso sud, le temperature sono crollate a -28°C dal North Dakota al nord dell'Illinois durante le ore mattutine sia di mercoledì 30 che di giovedì 31 gennaio. La minima di -38,8°C registrata a Mount Carroll, in

Ondata di gelo senza precedenti in Canada e USA : la città di Winnipeg è più fredda del Polo Nord e persino di Marte! [DATI] : L’aggettivo “estremo” sta circolando ampiamente tra Canada e Stati Uniti in riferimento alle condizioni meteo determinate da una delle irruzioni d’aria artica più intense della storia recente. La parola chiave in tutto questo caos di gelo e neve è “vortice polare”: è lui la causa di questi effetti estremi sul meteo e sulle temperature su un’ampia zona che si estende tra Canada e Stati Uniti. Intorno alle pianure orientali del Canada, si è ...

Ondata di gelo negli USA - forti “boom” a Chicago : potrebbero essere stati “criosismi” - particolari terremoti generati dal freddo estremo : I residenti di Chicago hanno riportato forti rumori, come grandi “boom”, ma non sono stati segnalati terremoti nell’area. I rumori uditi dai residenti potrebbero essere stati “criosismi”, particolari terremoti causati dalle temperature estremamente basse, secondo quanto riportato da WGN-TV. Secondo il Maine Department of Agriculture, il criosisma è un fenomeno naturale che produce scosse nel suolo e rumori simili a quelli provocati da un ...

