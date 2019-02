Nuovo appello di Guaidò all' Italia Fate come la Ue | riconoscetemi

Preghiera laica - dell’uomo buono. Appello a Dio - per l’anno Nuovo : Dio, per l'anno nuovo , vorrei finissero i combattimenti, si perdessero i richiami di guerra e l'oratoria di questa epoca poco chiara, confusa tra la pazienza degli uomini e il puntiglio dell'ingiustizia. Che tutta la ferratura nella bocca degli uomini crudeli non avesse più acustica, fremito, sintonia; che ogni parola fosse una spia della loro soffocazione.Vorrei si perdessero, alla prima pena, i cuori freddi e torbidi che ci aspettano e ...

L'appello di Bassetti ai cattolici : un Nuovo impegno politico contro gli estremismi : Il Presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti esce allo scoperto oggi con un'intervista all'Avvenire. E lancia "una grande rete per l'Italia e per un futuro solidale ed europeo". Una rete civica di laici, impegnati per il bene comune. Una rete, dunque, ma non telematica e virtuale: una rete concreta, fatta di persone, gruppi connessi tra loro, dal basso. "La Chiesa - ha precisato Bassetti - non è un ...