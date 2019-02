Nuova Subaru Legacy | primo teaser della berlina

Subaru Legacy - I primi teaser della Nuova generazione : La Subaru ha scelto il Salone di Chicago per presentare la futura generazione della berlina Legacy. Il comunicato ufficiale è stato accompagnato da due teaser, che mostrano rispettivamente il tre quarti anteriore e la console centrale. La vettura è stata annunciata come model year 2020 e sarà quindi commercializzata negli Stati Uniti nel corso della seconda metà di quest'anno.Carrozzeria evoluta, interni rivoluzionati. Il design della ...

Subaru WRX STI - Oltre 340 CV per la Nuova S209 : La Subaru ha svelato al Salone di Detroit la sua prima "S" destinata agli Stati Uniti, la WRX STI S209. La sportiva sarà realizzata in tiratura limitata di 200 esemplari come modello di punta della gamma WRX: Oltre 340 CV e componenti derivate dalle competizioni asseconderanno le smanie di sportività dei clienti che frequentano track day ed eventi in pista. Pur avendo il marchio delle Pleiadi sulla calandra anteriore, tecnicamente la ...

Nuova Subaru Forester MY19 : un occhio “magico” per la massima sicurezza [FOTO] : L’Eyesight v3 sarà di serie su tutti gli allestimenti Della Foprester che ha ricevuto la massima valutazione ASV+++ nei test JNCAP per la sicurezza preventiva La Nuova Subaru Forester MY19 resta fedele alla filosofia progettuale della Casa delle Pleiadi di realizzare vetture capaci di tutto e di andare ovunque in tutta sicurezza. Proprio per garantire gli standard piu` elevati in quest’ultimo aspetto, tutti gli allestimenti della Forester ...