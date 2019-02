Non è l' arena | il delirio di Andrea Scanzi | Morgan fuori da Sanremo per colpa di

Non è l'Arena è in diretta? Spunta un dettaglio che "incastra" Giletti : Solo un dettaglio, che però non è sfuggito ai pià attenti telespettatori. Durante l'ultima puntata di Non è l'Arena , condotta da Massimo Giletti , qualcuno si è accordo di particolare curioso. Come ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti smascherato dall'orologio di Maurizio Battista : FUNWEEK.IT - Mentre continuano a rincorrersi le voci sull'imminente ritorno di Massimo Giletti in Rai, diamo conto di una gaffe in piena regola commessa dal conduttore e da tutta la squadra di Non è l'...

Non è l'arena - il dettaglio tradisce Massimo Giletti : perché Non dovevano inquadrare Maurizio Battista : Alcune parti di Non è l'arena non sarebbero state davvero trasmesse in diretta, nonostante la scritta mostrata in sovrimpressione durante la trasmissione di Massimo Giletti su La7. Come svelato da Tvblog, a smascherare l'altarino è stato l'orologio da polso del comico Maurizio Battista, presente in

Non è l'arena - Fabrizio Corona spacciato? "Torni in carcere per il servizio sul bosco di Rogoredo" : La libertà, per Fabrizio Corona, potrebbe durare ancora poco. Tutta "colpa" della piazzata a Non è l'arena di Massimo Giletti. Per la Procura di Milano l'ex re dei paparazzi dovrebbe tornare in carcere per aver nuovamente violato il programma terapeutico. Come accennato, nel mirino della Procura c'è

Non è l'Arena in diretta? A smentire tutti ci pensa l'orologio di Maurizio Battista : Se registrate ma volete fingervi in diretta, fate attenzione agli orologi. Pure a quelli da polso. Nella televisione che si spaccia per quello che non è, a svelare i misteri spesso ci pensano i dettagli.Accade così che un programma come Non è l’Arena, che ama sottolineare il ‘live’ dei suoi talk con tanto di dicitura sopra al logo di rete, finisca col commettere un autogol per colpa di quelli che nel cinema vengono ribattezzati come ...

Lite furiosa tra Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè a Non è l’Arena : Massimo Giletti a “Non è l’Arena” ha avuto come ospiti Vladimir Luxuria e Daniela Sanatnchè, tra le due è scoppiata una Lite furibonda. «Con tutti gli interventi che hai fatto sei più tra…..s di me». Vladimir Luxuria risponde per le rime a Daniela Santanché. Si parla della partecipazione dell’ex parlamentare di Rifondazione comunista alla trasmissione di Rai 3 “Alla lavagna”, dove ha spiegato a un pubblico di bambini delle ...

Non è l’Arena lite furiosa tra Luxuria e la Santanchè : Al programma “Non è l’Arena” condotto da Massimo Giletti è andata in onda una lite furibonda tra Vladimir Luxuria e Daniela Santanchè. «Con tutti gli interventi che hai fatto sei più tra…..s di me». Vladimir Luxuria risponde per le rime a Daniela Santanché. Si parla della partecipazione dell’ex parlamentare di Rifondazione comunista alla trasmissione di Rai 3 “Alla lavagna”, dove ha spiegato a un pubblico di bambini delle ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti fa il botto negli ascolti : vince tutto - dove si spinge in prima serata : Su La7 ottima performance di Massimo Giletti. Il conduttore a Non è l’Arena aveva, tra le altre cose, lo scontro tra Luxuria e Santanché, ha segnato il 7.1% con 1.422.000 spettatori. La serata è stata vinta da Fabio Fazio con Che Tempo che Fa. Lo show aveva come super ospite Valentino Rossi e ha c

Non è l euro Arena : duello per il reddito di cittadinanza. Scambio di battute tra Alberto Forchielli e Francesca Sardella : Duro scontro alla trasmissione Non è l'Arena di Giletti, nella puntata che è andata in onda ieri, 27 gennaio, sulle frequenze di LA 7. Si è tornati a parlare in merito al reddito di cittadinanza e, in ...

Luxuria contro Santanché a Non è l'Arena : «Sei più trans di me» : «Con tutti gli interventi che hai fatto sei più trans di me». Vladimir Luxuria a Non è l'Arena risponde per le rime a Daniela Santanché. Si parla della...

Non è l'Arena : duello per il reddito di cittadinanza. Scambio di battute tra Alberto Forchielli e Francesca Sardella : Duro scontro alla trasmissione Non è l'Arena di Giletti, nella puntata che è andata in onda ieri, 27 gennaio, sulle frequenze di LA 7. Si è tornati a parlare in merito al reddito di cittadinanza e, in ...

Non è l'Arena - Vladimir Luxuria contro Daniela Santanché : "Sei più trans tu di me" : Un duro scontro quello andato in onda nella puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti, ieri sera su La7, che ha coinvolto due volti femminili quali quello di Vladimir Luxuria e Daniela Santanché sul tema molto sentito della sessualità. Tutto è partito dall'analisi in studio della 'lezione' di Alla Lavagna (in onda su Rai 3) tenuta da Vladimir Luxuria a dei bambini di poco più di 8 anni di età ai quali ha raccontato la sua ...

Luxuria contro Santanché a Non è l'Arena : «Hai fatto così tanti interventi che sei più trans di me» : 'Con tutti gli interventi che hai fatto sei più trans di me'. Vladimir Luxuria a Non è l'Arena risponde per le rime a Daniela Santanché . Si parla della partecipazione dell'ex parlamentare di ...

Non è l'arena - Nunzia De Girolamo si presenta così da Massimo Giletti : gonna trasparente : Look super sensuale per Nunzia De Girolamo che si è presentata in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, con una gonna di pizzo effetto "nude", ovvero completamente trasparente. La ex deputata di Forza Italia infatti, a parte indossare un normalissimo top nero aderente, aveva una longuet