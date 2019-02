Nissan | fuga da Londra

adnkronos

: Brexit, pronto piano di fuga per i reali. E intanto la Nissan cancella gli investimenti in Gb - infoitestero : Brexit, pronto piano di fuga per i reali. E intanto la Nissan cancella gli investimenti in Gb - saraosalvatore : RT @BlitzQuotidiano: Brexit, pronto piano di fuga per i reali. E intanto la Nissan cancella gli investimenti in Gb - pa__rm : RT @BlitzQuotidiano: Brexit, pronto piano di fuga per i reali. E intanto la Nissan cancella gli investimenti in Gb -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)Motor non costruirà il nuovo modello di X-Trail nei suoi impianti di Sunderland, nel Regno Unito, annullando così i piani presentati due anni fa in seguito alle rassicurazioni del governo May ...