New York | seduta molto difficile per Weyerhaeuser

New York : in calo Tiffany : Retrocede la gioielleria americana , con un ribasso dell'1,98%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Clorox - prevale lo scenario rialzista a New York : Prepotente rialzo per Clorox , che mostra una salita bruciante del 6,66% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

A New York - forte ascesa per Sysco : Rialzo per Sysco , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sysco ...

San Valentino - ecco la nuova installazione a New York : La Scultura "X", Vincitrice Del Times Square Valentine Heart Design di Times Square a New York (Foto: Richard Levine / Ipa) La Scultura "X", Vincitrice Del Times Square Valentine Heart Design di Times Square a New York (Foto: Richard Levine / Ipa) La Scultura "X", Vincitrice Del Times Square Valentine Heart Design di Times Square a New York (Foto: Richard Levine / Ipa) La Scultura "X", Vincitrice Del Times Square Valentine Heart Design di Times ...

NBA - risultati della serata : Toronto vince coi Clippers - Memphis passa a New York : Toronto Raptors-L.A. Clippers 121-103 Nella NBA si chiamano " schedule loss ", le sconfitte dovute al calendario. Meno di 24 ore dopo aver rimontato 25 punti di svantaggio a Detroit, i Clippers si ...

Ecco un museo bestiale. Così New York celebra l'amore tra uomo e cane : Due piani al civico 101 di Park Avenue, nel cuore pulsante di Manhattan. Benvenuti al The akc museum of the dog, l'esposizione più grande al mondo dedicata al miglior amico dell'uomo. Qui ogni elemento racconta del rapporto unico e inscindibile che lega cani e persone. Ogni quadro, ogni scultura, ogni stampa o opera d'arte è un inno all'affetto e alla fedeltà di questi animali Così speciali. Per il museo si tratta di un grande ritorno nella ...

Trump e quel colorito arancione? Per il New York Times è 'un segreto di Stato' : NEW York - In questo inverno gelido e brullo, l'unica cosa colorita a Washington rimane il volto di Donald Trump, che secondo il New York Times 'brilla come un semaforo rosso contro lo sfondo grigio'. ...

Nba - risultati : New York corteggia Irving. I Celtics passeggiano al Garden : Sono giornate frenetiche per i tifosi dei Knicks. Nel giro di 24 ore tutto sembra essere cambiato al Madison Square Garden. Quello che sembrava un futuro targato Kristaps Porzingis ha preso una strada ...

NBA - i risultati della notte : 43 punti di Paul George - Miami battuta. New York canta per Irving : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 102-118 Paul George si conferma il leader dei Thunder in questa stagione, protagonista dell'ennesima partita da record personale su un campo storicamente complicato ...

New York : violenta contrazione per Quanta Serv : Aggressivo avvitamento per Quanta Serv , che tratta in perdita del 2,91% sui valori precedenti. Il movimento di Quanta Serv , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , ...

New York : scatto rialzista per Arista Networks : Ottima performance per Arista Networks , che scambia in rialzo del 3,13%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

New York : accelera Martin Marietta Materials : Grande giornata per Martin Marietta Materials , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,32%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Martin ...

Crolla a New York Kohl's : Retrocede molto Kohl's , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,61%. Lo scenario su base settimanale di Kohl's rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-...

Tria a New York : "Investimento su debito italiano conveniente e sicuro" : Ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana" . Per quanto riguarda gli investimenti, il Ministro esorta a combattere il pessimismo anche in quel campo, poiché i dati convincono ...