Negozi chiusi la domenica | arriva la proposta di legge | nuovi orari e rotazione

Blastingnews

: Lavorare meno per essere tutti più poveri. Lega come i 5Stelle. Ora le domeniche con i negozi chiusi, no alle cons… - s_parisi : Lavorare meno per essere tutti più poveri. Lega come i 5Stelle. Ora le domeniche con i negozi chiusi, no alle cons… - sole24ore : Negozi chiusi domenica, possibile dietrofront per e-commerce e grandi città - sole24ore : Ddl negozi: 23 domeniche chiusi e pesanti sanzioni per chi bara - Il Sole 24 ORE -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) L’accordo tra 'Lega' del ministro degli Interni Matteo Salvini e il Movimento Cinque Stelle del vice-premier Luigi Di Maio è giunto finalmente ad un'intesa dopo un lungo e faticoso compromesso politico.ladisecondo la quale gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti per ventisei domeniche in un anno, ossia unasi e una no. E' questo il provvedimento che i due partiti politici in maggioranza di Governo hanno presentato alla commissione deputata alle attività produttive della Camera dei Deputati.Associazioni di categoria: 'Rischio calo dei consumi' Per alcune associazioni di categoria, come ad esempio la Confesercenti, si tratta di un notevole passo in avanti a differenza dell'intransigenza mostrata dalla classe politica fino a qualche mese or sono. Altre associazioni (Centromarca, Federdistribuzione e Confimprese), al contrario, giudicano ...