NBA | risultati della serata | Toronto vince coi Clippers | Memphis passa a New York

Risultati NBA : vittorie da playoff per Celtics e Raptors : Risultati NBA, tre gare giocate in questa domenica, con i Celtics vittoriosi contro i Thunder di un super Paul George Risultati NBA, tre gare si sono giocate questa sera, due delle quali molto interessanti tra squadre che arriveranno molto probabilmente ai playoff. I Boston Celtics hanno vinto contro OKC, giocando una grande gara molto equilibrata contro Paul George (37 punti a referto) e soci. 134-129 per i Celtics, trascinati dal 30ello ...

Risultati NBA – LeBron James a riposo - Lakers sopraffatti da Golden State : il solito Harden fa sognare Houston : Dopo le fatiche con i Clippers, coach Walton non rischia James nel match con i Warriors, che si impongono 115-101. Vittorie per Rockets e Spurs La lunga battaglia nel derby con i Clippers ha lasciato il segno, così i Lakers hanno deciso di non rischiare LeBron James nel match con Golden State. Inutile mettere a rischio l’incolumità del proprio miglior giocatore avrà pensato coach Walton, considerando anche la forza di un avversario ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Febbraio) : vittorie per Golden State - Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista - Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas : Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi. In campo tantissime big e ...

NBA - i risultati della notte : Harden fa 26 in fila - Nuggets e Bucks in vetta : Utah Jazz-Houston Rockets 98-125 Fermatelo voi se ci riuscite. Neanche una difesa di alto livello come quella degli Utah Jazz è riuscita a tenere sotto controllo James Harden, che per la 26partita ...

NBA - risultati : Denver incanta - Harden si inchina. George travolgente - Okc vola : Denver, sei uno spettacolo! Quinta vittoria in fila e Rockets distrutti grazie ai 35 punti di Malik Beasley e il solito Nikola Jokic da 31 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Per James Harden la magra ...

NBA - risultati : New York corteggia Irving. I Celtics passeggiano al Garden : Sono giornate frenetiche per i tifosi dei Knicks. Nel giro di 24 ore tutto sembra essere cambiato al Madison Square Garden. Quello che sembrava un futuro targato Kristaps Porzingis ha preso una strada ...

NBA - i risultati della notte : 43 punti di Paul George - Miami battuta. New York canta per Irving : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 102-118 Paul George si conferma il leader dei Thunder in questa stagione, protagonista dell'ennesima partita da record personale su un campo storicamente complicato ...

Risultati NBA : Thunder e Celtics ok - i Nuggets sconfiggono Harden e soci : Risultati NBA, l’uomo della serata è stato senza dubbi George autore di 43 punti, anche se il compagno dei Thunder Westbrook non è stato da meno Risultati NBA, cinque incontri si sono giocati nella notte americana, alcuni dei quali molto importanti in chiave post season. I Nuggets continuano a ben figurare ad Ovest, battendo Harden ed i suoi Rockets in una serata quasi perfetta. 136-122 la vittoria per Denver, trascinata dai 31 di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 febbraio). Paul George trascina i Thunder con 43 punti - ok Nuggets e Celtics : Cinque partite si sono giocate in questa notte NBA, che ha riservato un particolare record ed ha anche messo in chiaro alcune cose. Nel match più atteso della notte i Denver Nuggets battono gli Houston Rockets per 136-122 con un roboante secondo quarto da 48-28. Fanno la differenza i 35 punti in 41 minuti di Malik Beasley, oltre ai 31 con 13 rimbalzi di Nikola Jokic. Per i Rockets servono a poco i 30 di James Harden. Gli Utah Jazz ringraziano e, ...

Risultati NBA – LeBron James torna e trascina i Lakers nel derby - un super Curry non basta a Golden State : I quarantuno punti segnati da Curry non bastano ai Warriors per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che sorride grazie alla coppia Embiid-Simmons. Spettacolo nel derby di Los Angeles, vinto dai Lakers grazie al ritorno di James Quaranta giorni di stop, diciassette partite giocate senza il proprio giocatore migliore. A sorpresa, LeBron James torna in campo proprio nel derby di Los Angeles, trascinando i Lakers alla vittoria contro i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1 febbraio) : successi pesanti per Bucks e 76ers - i Lakers riabbracciano LeBron e vincono il derby : Si sono disputati sei incontri in una nottata NBA che passerà alla storia anche per il mercato. I Dallas Mavericks (che perdono a Detroit) si assicurano il lettone Kristaps Porzingis dai New York Knicks, mentre i Los Angeles Lakers (che riabbracciano LeBron James e vincono il derby) sono ormai in piena trattativa con New Orleans per acquisire Anthony Davis. Come detto, però, si è anche giocato. I Milwaukee Bucks si aggiudicano il big match della ...

NBA - i risultati della notte : i Bucks passano a Toronto - Indiana non vince più : Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 92-105 Dopo dieci vittorie consecutive casalinghe - la striscia più lunga della stagione, a -2 dal record di franchigia - c'era solo una squadra a Est che poteva ...

NBA - i risultati della notte : Towns decisivo sulla sirena contro Memphis - tutto facile per Boston e Portland : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 99-97 OT Non c'è davvero pace per i Memphis Grizzlies. Dopo la sconfitta in casa con Denver partendo da +25, la squadra di coach Bickerstaff ha perso un'altra ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 Gennaio) : Jokic trascina Denver - tutto facile per Boston e Portland : Sono otto le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano la seconda forza della Western Conference e provano a mantenere la scia degli Warriors. Denver questa volta vince 105-99 sul campo di una New Orleans sempre senza Anthony Davis. Nuggets che hanno fatto loro la partita nel terzo quarto (33-19 il parziale) in una serata che ha visto Nikola Jokic firmare una tripla doppia da 20 punti, 13 ...