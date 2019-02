Napoli | paga multa da 2 870 euro invece che 28 | 7 | attende rimborso da un anno

Napoli - De Laurentiis frena Hamsik : «Pagare moneta - vedere cammello» : «Vorreste sapere cosa succede con Hamsik ma ve la prendete in quel posto, non si parlerà di lui. Quando avremo qualcosa da dirvi, vi chiameremo e ve lo diremo». Aurelio De...

Napoli - sbaglia il bonifico e paga la multa 2.870 euro : da un anno in attesa di rimborso : paga re per errore una multa 100 volte il suo valore e aspettare da più di un anno che alla richiesta di legittimo rimborso qualcuno si degni di provvedere. Accade a Napoli . O meglio, è...

Napoli : Regione paga in ritardo debiti con imprese : ... in una nota, è il consigliere regionale Michele Napoli , che commenta così i dati pubblicati da Confartigianato e che sono il frutto dell'ultimo monitoraggio del Mef , Ministero dell'economia e delle ...

Napoli - aggredita dal parcheggiatore abusivo : 'Dovevo pagarlo per entrare nel mio box' : Un episodio tanto grave quanto curioso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Napoli , precisamente nel centro storico della città partenopea dove una donna, Anna Arenella, titolare di alcuni ristorante, è stata aggredita da un parcheggiatore abusivo nel momento in cui stava cercando di fare rientro all'interno del suo box assieme a suo figlio e alla ragazza di quest'ultimo. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, ...

Non ha i soldi per raggiungere la madre morta a Napoli. I Carabinieri gli pagano il biglietto : I militari di Bernalda, in provincia di Matera, hanno compiuto il generoso gesto nei confronti di un ragazzo tunisino disoccupato. Stamattina alle 5.40, il giovane è partita per Napoli per dare l'ultimo saluto alla sua mamma scomparsa.Continua a leggere