Musica | il nuovo album dei Beirut s' intitola ' Gallipoli' | la band Usa stregata dal Salento

Musica - il nuovo album dei Beirut s'intola 'Gallipoli' : la band Usa stregata dal Salento : La "città bella" dà il titolo al nuovo album della band di Santa Fe (New Mexico) che ha trascorso un lungo periodo in Puglia: il disco, uscito l'1 febbraio, è stato infatti registrato a Guagnano (Lecce)

Anche Tiziano Ferro nel nuovo album di Il Volo con una cover in Musica in uscita dopo Sanremo 2019 : C'è Anche Tiziano Ferro nel nuovo album di Il Volo, quello che il trio rilascerà in occasione della prossima partecipazione al Festival di Sanremo nel quale gareggeranno con Musica che resta, con Gianna Nannini tra gli autori del testo del brano che è già stato pubblicato in anteprima da Sorrisi e canzoni tv. Il brano che sarà contenuto nell'album è una cover di A chi mi dice, che il cantautore di Latina aveva scritto per i Blue come ...

Roma - il nuovo regolamento di polizia urbana. Tutti i divieti : dalla Musica ai panni stesi : Tempi duri a Roma per i musicisti, i tifosi di calcio e per chi non possiede un’asciugatrice. E anche, potenzialmente, per chi ha l’abitudine di esporre alla propria finestra messaggi politico-sociali. Il nuovo regolamento di polizia Urbana varato dalla Giunta capitolina guidata da Virginia Raggi mette i punti sulle “i” rispetto a tutta una serie di abitudini di “popolo” che – secondo il giudizio del Campidoglio – sarebbe meglio mettere da ...

Il Volo : Piero - Ignazio e Gianluca ci hanno svelato le loro canzoni del cuore del nuovo disco “Musica” : In arrivo il 22 febbraio The post Il Volo: Piero, Ignazio e Gianluca ci hanno svelato le loro canzoni del cuore del nuovo disco “Musica” appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album di Rihanna tarda ad arrivare ma la popstar rassicura il pubblico : “La Musica è il mio primo amore” : Il nuovo album di Rihanna tarda ad arrivare ma la popstar prova a rassicurare quella parte di pubblico in attesa spasmodica di nuova musica dopo tre anni dall’ultima uscita discografica. Rihanna ha festeggiato infatti l’anniversario del suo album più recente, ANTI, che dopo tre anni dal rilascio è ancora in classifica nella Billboard 200, tra i brani più venduti negli Stati Uniti. La cantante ha postato su Twitter un messaggio per ...

Il Volo - il nuovo disco Musica : «Siamo pronti a stupirvi» - : Un titolo epigrafico, che vuole raggiungere i fan di tutto il mondo e vuole essere pronunciato da chiunque nel modo più semplice possibile. Il disco contiene, oltre alla canzone sanremese, altri due ...

Musica è il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio dopo Sanremo e già in pre-order in più versioni speciali : Si intitola semplicemente Musica il nuovo album de Il Volo in uscita a febbraio 2019 dopo la partecipazione del trio al Festival della Canzone Italiana, in scena dal 5 al 9 febbraio al Teatro Ariston e in diretta su Rai1. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble torneranno in gara al 69° Festival di Sanremo dopo averne già vinto uno nel 2015 con Grande Amore: stavolta concorreranno con un brano dal titolo Musica Che Resta, che farà ...

Musica : Carlo Zannetti al lavoro su un nuovo album : Milano, 7 gennaio 2018 – Carlo Zannetti sta lavorando ad un nuovo album. Lo ha annunciato lui stesso sul suo sito ufficiale CarloZannetti.it e sulla sua pagina Facebook, scatenando molta curiosità tra fans e sostenitori. Il suo ultimo album era uscito nel 2016 e s’intitolava “Vincimi”. Da quella data il cantautore e scrittore emiliano ha pubblicato [...]

Dave Franco protagonista di un nuovo biopic Musicale. Ecco chi interpreterà : ... importante rapper americano che durante gli anni '90, scalò le classifiche di tutto il mondo con hit come l'intramontabile Ice Ice Baby . Stando a Production Weekly, a interpretare il cantante sarà ...

San Marzano sul Sarno. Giochi - animazioni e Musica in attesa del nuovo anno : A San Marzano sul Sarno si attende il nuovo anno con animazioni, Giochi per bambini, spettacoli musicali e live show nelle strade e piazze della cittadina dell'Agro. Si parte domenica 30 dicembre dalle 10.30 in Piazza Umberto I con la rassegna Natale in Comune. Elfi magici circensi, ...

Dai Lancer e dalle Locuste ai Musical di Broadway? Il nuovo progetto di Cliff Bleszinski : Molti di voi si ricorderanno di Cliff Bleszinski per gli insuccessi degli ultimi anni, per un Lawbreakers che nonostante buone qualità non è riuscito a trovare il proprio posto nel panorama degli hero shooter e per un Radical Heights che è sembrato quasi una mossa disperata per salire sul carro dei battle royale. Altri si ricorderanno del buon Cliffy B per il ruolo chiave ricoperto all'interno di saghe come Unreal e Gears of War (di cui viene ...

Alfonso Signorini - nuovo professore di Amici 18/ Insegnerà Musica ai ragazzi : ecco il suo ruolo nella scuola : Alfonso Signorini è il nuovo professore di Amici 18; il direttore di 'Chi', Insegnerà storia della musica agli allievi della scuola.

''La Donna del Silenzio'' - il nuovo spettacolo Musicale dei Concordi ad Acquaviva : La regia è di Mario Bastreghi, giunto alla settima direzione consecutiva, dopo gli spettacoli degli scorsi anni dedicati alla Genesi, ai Promessi Sposi o alla Divina Commedia. Oltre 50 i partecipanti ...

Alfonso Signorini ad Amici 18 - nuovo professore di Musica : il suo ruolo nella scuola : Amici 2018/2019 insegnanti: Alfonso Signorini nel cast Alfonso Signorini è il nuovo professore di musica di Amici 18. Non sarà una presenza fissa, considerati i suoi numerosi impegni lavorativi, ma saltuariamente incontrerà tutti i concorrenti per parlare della musica in tutte le sue sfaccettature. Gli allievi lo hanno ascoltato con grande interesse, recependo bene il […] L'articolo Alfonso Signorini ad Amici 18, nuovo professore di ...