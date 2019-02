MotoGp Yamaha | Vinales | «La mia motivazione? Battere Rossi»

MotoGp : Yamaha - svelata la M1 2019 di Rossi e Vinales : JAKARTA - svelata, nella notte italiana, la YZR - M1 2019 del team Monster Energy Yamaha MotoGp, con i piloti Valentino Rossi e Maverick Vinales. La moto del 2019, come anticipa il nuovo nome del team,...

MotoGp - nuova Yamaha nerazzurra. Rossi : 'È l'Inter. Si può tornare al top' : Rossi, a destra, e Viñales con la nuova Yamaha MotoGP. Ap La nuova sfida Yamaha al Mondiale MotoGP parte dall'Indonesia, uno dei primi mercati al mondo per le due ruote, dove la battaglia tra la Casa di Iwata e la Honda è feroce. Nuovo sponsor, la Monster al posto della Movistar, per una livrea disegnata da Aldo Drudi che si veste molto di nero ...

MotoGp : presentata a Giacarta la nuova Yamaha. Livrea “interista” per la moto di Valentino Rossi : “Il futuro è ora“. Con questo slogan è stata presentata a Giacarta la nuova Yamaha M1 di motoGP, che vuol tornare a lottare per l’iride della classe regina del motomondiale. In una cerimonia decisamente ben curata da tutti i punti di vista, la dirigenza della Casa di Iwata ha presenziato all’evento, esprimendo con chiarezza la voglia di essere competitivi. The bond between @ValeYellow46 and his Yamaha YZR-M1 is ...

MotoGp – La rinascita della Yamaha - Lin Jarvis sincero : “ripartiamo da importanti cambiamenti nello staff” : Lin Jarvis ed i cambiamenti apportati al team in vista della stagione 2019 di MotoGp: le parole del managing director della Yamaha alla presentazione di Giacarta E’ in corso da Giacarta la presentazione del Monster Energy Yamaha MotoGp Team. La Yamaha è pronta a svelare al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Prima di incontrare i piloti e ...

MotoGp Yamaha - Morbidelli : «Avrò la stessa moto di Rossi - bene per tutti e due» : ROMA - Cambio di scuderia e novità importanti per Franco Morbidelli: il pilota italiano, campione in moto2 nel 2017, è stato il miglior rookie dello scorso anno con il team Marc Vds, per la pRossima ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Aleix Espargarò chiude al comando l’ultima giornata di shakedown - cresce la Yamaha - stabile la Ducati : Lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza giornata dei Test MotoGP dedicati ai collaudatori in quel di Sepang (Malesia) dove nei prossimi giorni si svolgeranno tre giorni di prove con i piloti ufficiali. Lo spagnolo succede al fratello (il migliore di ieri) e, al termine di 62 giri, fa segnare il tempo di 2:00.500. Alle sue spalle proprio Pol Espargarò (Red Bull KTM) che, dopo aver messo a segno 62 giri ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGp e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e ...