MotoGP Yamaha 2019 | Valentino Rossi | ' Mi aspetto molto dalla mia nuova moto'

Presentazione Yamaha 2019/ MotoGP - streaming video e diretta tv : la nuova moto di Valentino Rossi e Vinales : diretta Presentazione Yamaha 2019: streaming video e tv dell'evento con Valentino Rossi e Vinales. Si alzano i veli sulla M1, protagonista della motogp.

MotoGP 2019 - presentazione Yamaha : tutte le foto : Non ci sono più segreti: ecco la nuova livrea della Yamaha con cui Valentino Rossi e Maverick Vinales affronteranno il Mondiale al via il 10 marzo Yamaha FACTORY RACING 2019, LA presentazione

MotoGP – La rinascita della Yamaha - Lin Jarvis sincero : “ripartiamo da importanti cambiamenti nello staff” : Lin Jarvis ed i cambiamenti apportati al team in vista della stagione 2019 di MotoGp: le parole del managing director della Yamaha alla presentazione di Giacarta E’ in corso da Giacarta la presentazione del Monster Energy Yamaha MotoGp Team. La Yamaha è pronta a svelare al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Prima di incontrare i piloti e ...

MotoGP Yamaha - Morbidelli : «Avrò la stessa moto di Rossi - bene per tutti e due» : ROMA - Cambio di scuderia e novità importanti per Franco Morbidelli: il pilota italiano, campione in moto2 nel 2017, è stato il miglior rookie dello scorso anno con il team Marc Vds, per la pRossima ...

MotoGP Yamaha - Morbidelli : «Io e Rossi con la stessa moto - che emozione» : ROMA - Il 2019 di Franco Morbidelli sarà sotto i colori della Yamaha: il pilota italiano, campione in moto2 nel 2017, è stato il miglior rookie dello scorso anno con il team Marc Vds, per la pRossima ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Aleix Espargarò chiude al comando l’ultima giornata di shakedown - cresce la Yamaha - stabile la Ducati : Lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza giornata dei Test MotoGP dedicati ai collaudatori in quel di Sepang (Malesia) dove nei prossimi giorni si svolgeranno tre giorni di prove con i piloti ufficiali. Lo spagnolo succede al fratello (il migliore di ieri) e, al termine di 62 giri, fa segnare il tempo di 2:00.500. Alle sue spalle proprio Pol Espargarò (Red Bull KTM) che, dopo aver messo a segno 62 giri ...

MotoGP - Yamaha 2019 : la presentazione della moto di Rossi e Vinales in diretta live : La riscossa di Valentino Rossi e Maverick Vinales parte da Jakarta, in Indonesia: questa notte, precisamente alle 4.45, verrà presentata la M1 con cui affronteranno il Mondiale 2019 . Il team ha ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGP e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Pol Espargaró il migliore nella seconda giornata di shakedown. Si lavora in Ducati e in Yamaha : E’ andata in archivio la seconda giornata di Test di MotoGP, riservata ai collaudatori, sul tracciato di Sepang (Malesia). Il miglior crono di giornata è stato quello dello spagnolo Pol Espargaró, autore di ben 60 tornate, di 2’00″812 in sella alla KTM. Team austriaco che gode delle concessioni regolamentari, potendo sfruttare il lavoro dei piloti titolari nelle sessioni di prove extra, come in questo caso. Un aspetto che ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : grande lavoro per Michele Pirro con la Ducati - assente Folger sulla Yamaha : Giornata di shakedown in quel di Sepang (Malesia) per il day-1 dei Test dei collaudatori dei team di MotoGP, che si stanno preparando in visto della tre giorni di prove, programmata dal 6 all’8 febbraio. In una fase nella quale non vi saranno riscontri cronometrici ufficiali, dal momento che la primaria necessità delle squadre e dei centauri sarà quella di percorrere più chilometri possibili, Michele Pirro (Ducati) e il britannico Bradley ...

MotoGP - presentazione Yamaha 2019 : data - programma - orario e streaming. Valentino Rossi scopre la nuova moto : Lunedì 4 febbraio la nuova Yamaha svelerà le proprie curve, desiderosa di concorrere per il Mondiale motoGP 2019. A Jakarta (capitale dell’Indonesia) vi sarà la presentazione della nuova creatura di Iwata. Team nipponico atteso al riscatto dopo due stagioni buie nelle quali Valentino Rossi e Maverick Vinales non hanno potuto lottare per la vittoria del titolo, diventando a tutti gli effetti la terza forza del campionato alle spalle della ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGP e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e ...

Hamilton - il team Yamaha Petronas non esclude un futuro in MotoGP per Lewis : Senza parlare della passione che il 5 volte campione del mondo di Formula 1 prova per le moto: è facile trovare sui social foto di Lewis in sella. Adesso che Petronas, sponsor della Mercedes in ...

MotoGP : la Yamaha Petronas SRT propone a Lewis Hamilton di guidare la M1 : Questione di sponsor o un progetto concreto? Vista la presentazione di ieri del Team Petronas Yamaha SRT a Kuala Lumpur (Malesia), nel corso della quale è stato svelato il nuovo team satellite della casa di Iwata in MotoGP con il nostro Franco Morbidelli e il francese Fabio Quartararo in qualità di piloti, i due centauri e il CEO del circuito di Sepang Razlan Razali hanno invitato il campione del mondo di F1 Lewis Hamilton a provare la M1. Una ...