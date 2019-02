MotoGp – Vinales | la scelta di avere un mental coach e la richiesta a Valentino Rossi

Yamaha MotoGp Team : la moto 2019 di Rossi e Vinales : The Monster Energy Yamaha motoGP Team unveiled its 2019 colour scheme and structure in Indonesia, causing great excitement. The launch event‘s theme “Beast Mode On” echoes the new title sponsorship deal between Yamaha and Monster Energy, as well as the Team‘s mindset ahead of the official 2019 IRTA motoGP preseason test in Sepang, Malaysia, held […] L'articolo Yamaha motoGP Team: la moto 2019 di Rossi e Vinales sembra essere il primo su ...