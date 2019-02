MotoGp – Vinales - la scelta di avere un mental coach e la richiesta a Valentino Rossi : “vorrei che non smettesse mai” : Maverick Vinales, i cambiamenti per la stagione 2019 di MotoGp e l’appello a Valentino Rossi: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la presentazione del team Si è tenuta nella notte italiana, in diretta da Giacarta, la presentazione del nuovo Monster Energy Yamaha Team MotoGp. Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno svelato al mondo intero la nuova affascinante e graffiante livrea della M1 che guideranno in giro per il mondo ...

MotoGp - il GM Tsuji si coccola la nuova Yamaha : “ecco cosa abbiamo in mente di dare a Rossi e Viñales” : Il general manager della sezione sport della Casa di Iwata ha parlato della nuova M1, presentata oggi a Giacarta E’ stata presentato a Giacarta il Monster Energy Yamaha MotoGp Team. La Yamaha è ha svelato al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Un fiore all’occhiello per Kouichi Tsuji, general manager della sezione sport della Casa di Iwata, ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Ho grandi motivazioni per il 2019”; Maverick Vinales : “Con i cambiamenti nel team andrà meglio” : Si ricomincia ufficialmente da oggi. A Giacarta, nella notte italiana, è stata presentata la nuova Yamaha che prenderà parte al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Vinales non vedono l’ora di gareggiare e le ambizioni sono sempre le solite: vincere. La Casa di Iwata deve recuperare terreno rispetto ai rivali. Le ultime due stagioni non sono state all’altezza della situazione e un Rossi a secco di ...

MotoGp – I cambiamenti danno fiducia a Vinales - Maverick sorridente a Giacarta : “la mia motivazione? Battere Valentino” : Un 2019 di cambiamenti per la Yamaha e Maverick Vinales: le parole dello spagnolo dalla presentazione ufficiale del team a Giacarta E’ stata presentato a Giacarta il Monster Energy Yamaha MotoGp Team. La Yamaha è ha svelato al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 di MotoGp da Valentino Rossi e Maverick Vinales. Prima di indossare la nuova tuta e salire in sella alla nuova M1, i piloti sono stati ...

MotoGp - Viñales risponde ai fan sui social : “il mio obiettivo è vincere il Mondiale. Il 12? Ecco perchè l’ho scelto” : Il pilota spagnolo ha risposto alle domande dei fan su Instagram, svelando il suo obiettivo per la prossima stagione L’obiettivo è chiaro, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi. Maverick Viñales ha un solo scopo, quello di vincere il Mondiale di MotoGp del 2019. Alessandro La Rocca/LaPresse Non sarà certamente facile, considerando la forza degli avversari, ma lo spagnolo punta in alto per spronare anche la Yamaha a migliorare ...

MotoGp - salta la prima testa in casa Yamaha : le lamentele di Rossi e Viñales sortiscono i primi effetti : Il team di Iwata ha deciso di prendere i primi provvedimenti dopo lo scetticismo palesato da Rossi e Viñales in vista della nuova stagione La Yamaha fa sul serio in vista del Mondiale 2019 e, per non lasciare niente di intentato, ha deciso di intervenire prima dell’avvio della stagione. La casa di Iwata infatti ha sostituito l’ingegnere responsabile del Test Team Kouji Tsuya, affidandogli il suo incarico a Takahiro Sumi. AFP ...