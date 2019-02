MotoGp – Valentino Rossi | il look da “Man in black” e la solita ironia | “Maverick | vai

MotoGp - Lorenzo applaude Uccio : il tweet di apprezzamento per il braccio destro di Valentino Rossi con velata frecciata ad Espargaro [FOTO] : Jorge Lorenzo ringrazia Uccio Salucci con un'altra velata frecciatina alle recenti affermazioni di Aleix Espargaro Si è tenuta pochi giorni fa la presentazione dello Sky Racing Team. A Milano non ...

MotoGp – Lorenzo applaude Uccio : il tweet di apprezzamento per il braccio destro di Valentino Rossi con velata frecciata ad Espargaro [FOTO] : Jorge Lorenzo ringrazia Uccio Salucci con un’altra velata frecciatina alle recenti affermazioni di Aleix Espargaro Si è tenuta pochi giorni fa la presentazione dello Sky Racing Team. A Milano non poteva mancare Uccio Salucci, responsabile del progetto della VR46, che aperto anche una piccola parentesi su Valentino Rossi e sulla nuova stagione di MotoGp. Il braccio destro del Dottore ha parlato anche di Lorenzo e Marquez, affermando ...

MotoGp – Dallo scatto con la hostess all’arrivo in Indonesia : Valentino Rossi atterrato a Giacarta [GALLERY] : Valentino Rossi atterrato a Giacarta: gli scatti social dei fan prima e dopo il lungo viaggio del Dottore verso l’Indonesia Nella notte tra oggi e domani sarà svelata la M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales. In diretta da Giacarta i piloti del team di Iwata mostreranno al mondo intero la livrea della loro nuova moto, nella speranza che in fabbrica sia stato fatto un buon lavoro durante l’inverno per risolvere i problemi che ...

MotoGp – Un abbraccio virtuale ed uno speciale in bocca al lupo : il messaggio di Valentino Rossi per i ragazzi dello Sky Racing Team : L’in bocca al lupo di Valentino Rossi allo Sky Racing Team: il videomessaggio del Dottore per i suoi giovani piloti Sta stagione 2019 a due ruote si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti di tutte le categorie saranno in campo per il primo Gp dell’anno, in Qatar. In attesa dell’esordio stagionale tutti gli appassionati stanno vivendo le prime emozioni con le presentazioni dei Team e, a breve, assisteranno ai primi test ...

Test MotoGp Sepang 2019 : si comincia il 6 febbraio! Date - programma - orari e tv. Entrano in scena Valentino Rossi e Dovizioso : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto ...

MotoGp - La mamma di Rossi : 'Valentino si è lasciato alle spalle quanto successo con Marquez' : La mamma del nove volte Campione del Mondo ha parlato dell'inseguito decimo titolo di 'Vale' e del rapporto di suo figlio con Marc Marquez . Ecco le sue parole così come riportate da Fox Sports. 'Mi ...

MotoGp – Novità nei box di Valentino Rossi? Ecco chi potrebbe essere il sostituto di Cadalora al fianco del Dottore : Valentino Rossi ha scelto il sostituto di Luca Cadalora? Ecco chi potrebbe essere il nuovo coach del Dottore per la stagione 2019 di MotoGp Il conto alla rovescia sta per terminare: manca ancora poco più di un mese per l’esordio stagionale del Motomondiale 2019, ma già la settimana prossima vedremo i campioni delle due ruote sfrecciare in pista, a Sepang, per la prima sessione di test del 2019, dopo le due andate in scena lo scorso ...

MotoGp - mamma Stefania : "Per Valentino il decimo solo una distrazione" : Sulla rivalità con lo spagnolo, mamma Stefania taglia corto: " Valentino e Marquez fanno grande la MotoGP e lo sport in generale . Sono solo degli esempi da seguire. Le rivalità fanno parte della ...

MotoGp – Presto un figlio per Valentino Rossi? Mamma Stefania sincera : “con la fidanzata è appena iniziata” : Stefania Palma su una possibile ed imminente paternità di Valentino Rossi: la madre del Dottore allontana l’ipotesi Valentino Rossi è in partenza per l’Indonesia: nella notte italiana tra domenica e lunedì si terrà a Giacarta la presentazione ufficiale della Yamaha, dove verrà svelata la nuova M1, con una grafica nuova, mentre il 6 febbraio inizieranno i primi test invernali del 2019, a Sepang. In attesa di vedere i campioni ...

MotoGp - l’Aprilia sogna il clamoroso colpo con Rivola : il nuovo AD apre al possibile arrivo di Valentino Rossi : Il nuovo ad della Casa di Noale ha parlato della sua nuova avventura, soffermandosi anche sulla possibilità di ingaggiare Valentino Rossi Terminata l’esperienza in Ferrari alla guida dell’Academy, Massimo Rivola ha deciso di accettare la proposta dell’Aprilia, diventando così il nuovo amministratore delegato della Casa di Noale. Lapresse/Photo4 Un ruolo importante e profondamente diverso rispetto a quello ricoperto fino a ...

MotoGp – Uccio tra importanti rivelazioni e scherzose frecciatine : “Marc e Jorge? Vedrete che andranno d’accordo! E su Valentino Rossi…” : A tutto Uccio Salucci: dal futuro post ritiro di Valentino Rossi alla convivenza in Honda di Marquez e Lorenzo Si è tenuta questa mattina la presentazione dello Sky Racing Team. A margine dell’evento è stato inevitabile parlare di Valentino Rossi, maestro dei giovani ragazzi, tutti italiani, della squadra che cercherà di ottenere ottimi risultati nella stagione 2019 di Moto2 e Moto3. LaPresse/Alessandro La Rocca Non solo Luca Marini ...

MotoGp - Luca Marini a Valentino Rossi : “corri fino a 46 anni” : Luca Marini, fratellastro di Valentino Rossi, ha detto la sua in merito al ritiro del Dottore nella speranza che questa data possa ritardare più possibile “Tra pochi giorni Vale compie 40 anni. Io gli dico di arrivare a 46 e poi smettere. Quando si ritirerà Vale non sarà più la stessa cosa“. Lo dice Luca Marini, fratellastro di Valentino Rossi e uomo di punta del team Sky VR46 nella pRossima stagione della Moto2, parlando del ...