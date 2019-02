MotoGp – La rinascita della Yamaha | Lin Jarvis sincero | “ripartiamo da importanti

sportfair

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Lined i cambiamenti apportati al team in vistastagione 2019 di: le parole del managing directoralla presentazione di Giacarta E’ in corso da Giacarta la presentazione del Monster EnergyTeam. Laè pronta a svelare al mondo intero la nuova livreaM1 che sarà guidata durante la stagione 2019 dida Valentino Rossi e Maverick Vinales. Prima di incontrare i piloti e togliere i veli alla nuova moto, Linha preso la parola, per svelare glicambiamenti all’interno del team, e non solo, che renderanno la nuova stagione davvero interessante.Alessandro La Rocca/LaPresse“La stagione è stata difficile, anche la fine del 2017, quando abbiamo iniziato il 2018 pensavamo di essere più competitivi ma non è stato così, ce ne siamo accorti subito e abbiamo iniziato a lavorare sulle ...