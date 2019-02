MotoGp – I cambiamenti danno fiducia a Vinales | Maverick sorridente a Giacarta | “la mia

sportfair

: MotoGp – La rinascita della Yamaha Lin Jarvis sincero: “ripartiamo da importanti cambiamenti nello staff” -… - zazoomblog : MotoGp – La rinascita della Yamaha Lin Jarvis sincero: “ripartiamo da importanti cambiamenti nello staff” -… - LucaPicafizz : RT @Fridany_: Cambiamenti in casa Yamaha Yamaha, Sumi è il nuovo Project Leader - Fridany_ : Cambiamenti in casa Yamaha Yamaha, Sumi è il nuovo Project Leader -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Un 2019 diper la Yamaha e: le parole dello spagnolo dalla presentazione ufficiale del team aE’ stata presentato ail Monster Energy YamahaTeam. La Yamaha è ha svelato al mondo intero la nuova livrea della M1 che sarà guidata durante la stagione 2019 dida Valentino Rossi ePrima di indossare la nuova tuta e salire in sella alla nuova M1, i piloti sono stati protagonisti sul palco di una chiacchierata con i presentatori, durante la quale hanno raccontato le loro sensazioni in vista della nuova stagione, tra risate, battute e tanto rispetto reciproco.“E un piacere essere qui, ho visto la moto ed è bella, non vedo l’ora. E’ in peccato che i risultati non sono stati buoni, spingeremo al limite, se saremo al livello andrà bene, non vedo l’ora , le vacanze sono finite, mi ...