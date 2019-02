Montalbano festeggia 20 anni e il commissario soccorre i migranti

ilfogliettone

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Luca Zingarettii 20del suoinsieme al cast della serie più seguita della tv italiana, che ha avuto punte di ascolto di 12 milioni di spettatori e 150 repliche in prima serata. L'11 e 18 febbraio andranno in onda due nuovi episodi tratti da un romanzo e dei racconti di Andrea Camilleri, "L'altro capo del filo" e "Un diario del '43". Mentre tenta di far luce su alcuni delitti, nel primoaffronta con la sua umanità e i suoi pochi uomini l'emergenza degli sbarchi di, mentre nel secondo un anziano vigatese torna a casa dopo una vita negli Stati Uniti."Nel corso delle indagini avviene anche che ci siano delle vicende riguardanti i, ma questo non poteva non essere perché il nostro film si svolge in Sicilia, la Sicilia è il primo approdo per questi poveretti che fuggono da fame e da carestie e da guerre e cercano un mondo ...