Minori stranieri non accompagnati accolti a Firenze

Gabanelli : in Italia oltre 10.000 Minori stranieri non accompagnati : Quale sarà il loro destino dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza? Altri numeri allarmanti: 869 sono i minori che non è stato possibile individuare sul territorio e ben 5229 sono scomparsi ...

Migranti - dal sud al nord Italia il grave problema dei Minori stranieri non accompagnati : Ogni nave salva-Migranti ha il suo numero di minori non accompagnati a bordo: sulla Sea Watch 3, da giorni sosta al largo di Siracusa, su 47 ospiti il più piccolo è senegalese ed ha 14 anni, gli altri di sedici e diciassette anni provengono dal Senegal, Guinea, Sudan. Possibile rischio di reclutamento dei minori da parte della criminalità organizzata Sono partiti dalla Libia a metà gennaio e la Procura dei minori di Catania, guidata da Caterina ...

Dare respiro al futuro - per i Minori stranieri c'è un'Italia che accoglie : A Milano, per una sera, l'Italia diffidente e impaurita dei respingimenti si è trasformata nell'Italia dell'accoglienza. È ritornata a essere il grande e generoso Paese della solidarietà che abbraccia gli ultimi tra gli ultimi, senza timore di essere giudicata. Un Paese che non ha paura della bontà, che crede nella partecipazione e nella condivisione delle responsabilità.La scorsa sera questa Italia, fatta di ...