Mino Reitano | la moglie rivela | “La sua malattia è stata un calvario | abbiamo cercato di

(Di lunedì 4 febbraio 2019) “Ladiun”. La voce rotta dall’emozione è di Patrizia, ladi, l’autore di Era il tempo delle more e Avevo un cuore che ti amava, che ha ricordato così a Domenica In il marito a dieci anni dalla sua scomparsa. “L’ultimo periodo è stato undi tenergli nascosto tutto ma era una persona intelligente. Credo che il suo più grande dolore sia stato quello di andarsene sapendo che lasciava noi. Era preoccupato per il nostro futuro. Avrebbe voluto continuare a proteggerci”, ha spiegato la Vernola rimasta accanto al cantante calabrese per oltre 40 anni.“Il destino è stato crudele con lui, lo ha portato via giovane. Credo ne abbia sofferto tanto. Per me è un dolore immenso. Sono trascorsi 10 anni ma per me è come se fosse passato solo un giorno. La morte me l’ha portato via fisicamente ma io sento di essere ancora ...