Milan | il peso della famiglia Singer tra gli investitori di Elliott

Champions a tutti i costi : sul mercato nessuno ha speso più del Milan : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in Europa i rossoneri precedono il PSG, 45 milioni per Paredes dallo Zenit,, Bournemouth, 35 milioni per Solanke e Mepham,, Newcastle, 24 ...

Mercato di gennaio - la top-10 dei club che hanno speso di più in Europa : Milan in vetta : La finestra di gennaio è ancora aperta ma è possibile fare un primo bilancio. I rossoneri hanno piazzato due colpi importanti e sono in testa alla classifica; diverse big d'Europa invece preferiscono ...

Milan-Higuain - un fiasco pagato a peso d'oro : numeri raggelanti - : Doveva essere l'uomo del rilancio, il simbolo della nascente era Elliott, ed invece Gonzalo Higuain si è rivelato uno dei flop più clamorosi e soprattutto costosi del Milan. L'accordo tra l'ormai ex ...

Milan - Gattuso appeso a un filo : "Le colpe sono di tutti" : Il Milan non esce dalla crisi e Rino Gattuso - sempre più appeso a un filo - non è per niente soddisfatto del pari ottenuto a Frosinone: 'Abbiamo giocato un pessimo primo tempo. Lo abbiamo regalato ai ...

Milano da record con il 'Panettone più grande del mondo' : il suo peso è incredibile : Milano da record con il ' Panettone più grande del mondo' - certificato per l'occasione dal Guinness World records - del maitre chocolatier ed ex-allievo del Capac, la scuola di formazione di Confcommercio Milano, Davide Comaschi, oggi direttore del ...