Migranti in bici investiti e uccisi | uomo fermato per omicidio stradale

Migranti travolti e uccisi in bicicletta - arrestato a Caserta il pirata della strada : La caccia al pirata della strada era andata avanti tutto il giorno. E nella nottata i carabinieri della Stazione di Teverola hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per omicidio stradale, emesso dal pm Paolo Martinelli della procura di Napoli Nord, a carico di un 42enne di Caserta, Antonio Corvino. L'indagine, svolta anche in collaborazione con la polizia, ha raccolto concreti indizi di colpevolezza a suo carico per il ...

Secondo l'Onu arrivano sempre meno Migranti - ma 8 su 10 finiscono nei lager libici : I numeri sugli ingressi via mare confermano un netto decremento per l'Italia. Ma nel Mediterraneo si muore ancora troppo

Secondo l’Onu arrivano sempre meno Migranti - ma 8 su 10 finiscono nei lager libici : Migrante a Tripoli, Libia. (foto: Ahmet Izgi/Anadolu Agency/Getty Images) Nel 2018, sono morte in media sei persone al giorno nel Mediterraneo: lo rivelano i dati del report Desperate Journeys, rilasciato dall’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhrc). Un rapporto che conferma il decremento degli arrivi di migranti e rifugiati in Europa nel 2018 (l’agenzia Onu stima che sia il numero più basso degli ultimi ...

L'allarme dell'Unhcr : "Otto Migranti su dieci riportati indietro nei lager libici" : Il rapporto dell'Alto commissariato sui "viaggi disperati": numeri raddoppiati da quando c'è il governo gialloverde. Aumentano i morti sulle rotte di terra

Barcone in avaria con 100 Migranti al largo di Misurata : "Non chiamate i libici". Si muove Malta : Nuovo allarme migranti per le 100 persone segnalate a bordo di un Barcone in avaria a largo della Libia, a circa 60 miglia a nord dalla città di Misurata. A dare la notizia è Alarm Phone, un call center di volontari che raccoglie le richieste di soccorso in mare che giungono dai migranti. Su Twitter gli attivisti spiegano che le persone a bordo dalla barca in avaria: "Volevano che informassimo le autorità, ma non quelle libiche. La prima ...